全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR

這一兩年留在香港本地遊，發現香港真係好靚。除了有享負盛名的世界級地質公園、坐擁壯麗翠綠山巒的郊野公園，亦有一片天然蔚藍海洋的海岸公園，絕對是得天獨厚。今次到訪海下灣，參觀新開幕的海下遊客中心，輕鬆上山

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