全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 副刊版 2021/06/23 分享： 這一兩年留在香港本地遊，發現香港真係好靚。除了有享負盛名的世界級地質公園、坐擁壯麗翠綠山巒的郊野公園，亦有一片天然蔚藍海洋的海岸公園，絕對是得天獨厚。今次到訪海下灣，參觀新開幕的海下遊客中心，輕鬆上山 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 今日 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 2021/06/22 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 2021/06/19 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 暑假放電 4大親子室內遊樂場推介 2021/06/19 暑假放電 4大親子室內遊樂場推介 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 2021/06/18 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 Local Tour 西貢 旅遊資訊 水上活動 展覽 可持續發展