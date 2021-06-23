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KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品

副刊版 2021/06/23

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人氣高企的韓國「國民卡通」KAKAO FRIENDS，將於7月16日在尖沙咀LCX開設全港首間「KAKAO FRIENDS香港官方授權概念店」，除了有多款香港獨賣韓國直送精品，店內裝潢設計更有別於韓國

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欄名 : 本地遊

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