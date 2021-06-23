KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 副刊版 2021/06/23 分享： 人氣高企的韓國「國民卡通」KAKAO FRIENDS，將於7月16日在尖沙咀LCX開設全港首間「KAKAO FRIENDS香港官方授權概念店」，除了有多款香港獨賣韓國直送精品，店內裝潢設計更有別於韓國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 今日 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 2021/06/22 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 2021/06/19 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 暑假放電 4大親子室內遊樂場推介 2021/06/19 暑假放電 4大親子室內遊樂場推介 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 2021/06/18 小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭變打卡位 Kakao Friends LCX 商場活動 文具精品