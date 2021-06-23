夏至由前日開始至七月六日，這期間，人體易濕熱內積和小腸積熱，尤其要注重小腸經保養，心與小腸相表裏，小腸屬火，若它昏昧，心也受損，故夏天易心火盛。

那是否所有人都易出現心火盛狀態？瀉心火又是否人人適合？那又不一定，必須端視體質而定。心陰虛者（易暈、失眠、升火、五心煩熱、舌苔少兼舌尖紅有朱點），即心的能量過盛，心火上竄，適合瀉心火。但若體質屬心氣虛（心悸氣短、動則氣急、面帶灰滯或蒼白、形寒肢冷、水腫、易倦、易出冷汗、舌質淡白肥胖、脈細弱、陽氣不足），香港女性較多屬此類體質，即心的能量不夠，跟人瀉心火，或愈瀉愈虛。所以，夏至期間必須格外護心，因這段時間易虛耗心的能量。心的能量過盛，即心陰虛，易心火盛，治療方式為瀉心火和養陰安神；相反，若心的能量已經不足，心氣虛，瀉則不宜，只可慢慢從益氣養心着手。

不同體質，養生方法各異，而我必奉行ABC三個元素：Accessible（易取材）、Beneficial（在一段時間內看得到或感覺有裨益的）及Convenient（易操作或製作）。都市人忙碌，若下下都要千辛萬苦又燉又熬，很難維持。有病當然要看醫生，但若平時保健，不妨試試以下簡易夏至養心法：

一、處理心陰虛：瀉心火，每日一杯蓮芯茶（用沸水沖泡蓮子芯五克即可），有清心、開胃、解躁、降低血壓及促進睡眠功效，夏至過後可暫停。要注意蓮子芯味苦性寒，偏寒體質（尤其是女性）、脾胃虛弱、易腹脹者不宜。

二、處理心氣虛：可煲花生衣湯（花生衣六十克，用兩碗水中小火煲半小時，加冰糖調味；懶人方法：煲十五分鐘後，倒入真空杯再焗十五分鐘或以上），女性生理周期較易失血，此湯有健脾養肝、補氣養血功效。又，髮者血之餘，血虧易脫髮，此湯對減少脫髮有明顯功效。注意：花生衣有止血作用，故跌打瘀腫、血脈瘀滯、血液黏稠度高者則不宜飲用。

蓮芯和花生衣，一般藥材舖已可買到，方便兼便宜，祝大家今個夏至，心曠神怡！