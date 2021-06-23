約20年前的《風雲》電影，故事情節及電腦特技十分出色，至今偶然重溫，仍覺精采吸引。話說情節中郭富城飾演的步驚雲因衝突痛失手臂，及後被駁上麒麟臂，因而因禍得福臂力大增，最終得以手仇人雄霸。故事中麒麟臂孔武有力，而現實中在我們體內其實亦有兩個以麒麟為名的部位，一樣力量巨大，幫助跑跳，那就是麒麟骹為名的髖關節。

髖關節位於腹股交接處，為人體內最大的球窩關節結構，站立時已需承受身軀大部分體重，更甚步行或跑跳中受數倍體重不斷的衝擊，容易耗損，故為銀髮族中最為初見及常見的關節退化部位；或見於經過度訓練或曾受傷運動員，出現不同程度的髖關節退化現象。

髖退化可見腹股接處的外側區域疼痛，患者自覺早上關節活動僵硬，但稍運動後髖動作變得順暢，久坐休息後故態復萌。由於髖為球窩狀結構，關節可容許前得左右及旋轉動作，但髖退化者可見各方向活動幅度變窄，活動時髖外側每每作痛，日常動作好不方便。X光檢查可發現髖關節間隙收窄、軟骨耗損，而關節邊緣亦作骨刺樣增生，相鄰硬骨骨質密度下降，診斷影像呈半透明狀。鑑別診斷需分辨股骨頸壓力性骨折、小腸氣、坐骨結節滑囊炎及盆骨關節痛症等。

另一方面，髖關節尤為老人跌倒時最為常見的下肢骨折部位，視手骨折接近大腿骨幹或髖球窩端，以決定鑲嵌鋼板固定或置換人工關節處理，兩者手術後大多能回復受傷前的活動能力。

在處理方面，由於髖關節位處深處，故多作短波深層熱療，電療或衝擊波治療，或各式拉筋及肌肉阻力訓練。對於疼痛程度較高而活動不便者，或體重較重人士，可考慮水療運動，借助水力減低運動時體重的影響。髖關節退化若長期嚴重影響生活及步行，應與醫生商討往後手術可行性。

轉眼間一個20年，近月另一經典《尋秦記》已開拍續集，這邊廂也冀盼風雲二的成事，且看步驚雲麒麟臂的後續經典。