公海遊復航 兒童免針恐成防疫缺口

已完成接種兩劑疫苗的市民，最快7月底可參加郵輪公司復辦的公海遊，16歲以下兒童及身體狀況不適宜接種者可獲豁免。然而，有研究指出，兒童感染者病毒載量較成人高，一旦有染疫兒童避過檢測成功上船，後果不堪設想。如何避免公海遊成為防疫缺口，政府需謹慎行事。

船公司及乘客 須嚴守防疫措施

為防止船上爆疫，是次復辦公海遊的郵輪公司及參與市民，皆被要求遵守嚴格的防疫措施。首先，每艘郵輪的載客量只可為原載客量的一半，亦須遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下，對不同相類處所和設施所施加的衞生、社交距離和個案追蹤措施，並制定航程中的接觸者追蹤機制。

另外，所有船員必須在郵輪行程開始前完成新冠疫苗接種，並須每隔14天於岸上接受核酸檢測；而因健康理由不適合接種疫苗的船員，除須每7天於岸上接受檢測外，也須每3天在船上接受檢測。

單靠檢測 難保登船者無感染

旅客方面，除非能出示醫學證明不適合接種疫苗和16歲以下人士，否則必須接種兩劑疫苗才能登船，並須出示登船前48小時內接受的核酸檢測陰性結果，登船前也要以「安心出行」流動應用程式掃描郵輪的二維碼。

然而，商務及經濟發展局局長邱騰華坦言，郵輪駛出公海後，本港法例未必適用，僅靠船公司承諾遵守，意味郵輪公司及旅客即使違反防疫措施，亦未必犯法，令人擔心有關防疫措施無法切實執行。

即使船公司和旅客自律地做足防疫措施，容許未接種疫苗人士登船，或形成漏洞。首先，接種疫苗不代表完全免疫，加上變種病毒肆虐，不少染疫個案無病徵，潛伏期更長達21天，部分變種病毒更可避過檢測，故即使旅客在登船前檢測呈陰性，亦有機會在登船後才確診。檢測是否足以確保旅客並未染疫，值得商榷。

兒童染疫 病毒載量較成人高

當中特別需要關注的是兒童群組。有研究指出，兒童一旦染疫，其病毒載量較成人高，箇中風險不容小覷。

美國疾病控制及預防中心、國家衞生院，以及麻省總醫院的專家，去年8月聯合發表論文，指出無病徵或早期感染新冠肺炎的兒童，其呼吸道分泌的病毒載量，均較有症狀超過7天、需要住院的重症成人患者高，反映嬰兒以至年輕人，都可以攜帶高水平的病毒，可見兒童或成為潛藏播毒者，不容忽視。

要確保旅程安全，船上的防疫措施亦十分重要。為了減低感染風險，有郵輪公司將在每個房間及公共區域配備鮮風系統，船上設有隔離病房，部分客房亦可轉作隔離室；船上的公共設施均須預約，自助取餐服務暫停，並安排旅客分時分區用餐，及使用即棄餐具。

密集環境隱憂 恐變鑽石公主號2.0

但即使郵輪公司提供上述防疫措施，也無改郵輪密集環境的本質。有感染及傳染病專科醫生接受傳媒訪問時更不諱言，郵輪公司非專業感染控制機構，船上隔離室設計的流程和實際運作時，很可能有落差，隨時令公海遊變成「鑽石公主號2.0」。

值得留意的是，公海遊的防疫標準鬆緊，也會影響市民對「疫苗氣泡」的觀感。政府早前預告，若爆發新一波疫情，或會為無打疫苗人士設立更嚴格的防疫限制，包括學生不可回校上課、市民不可進入食肆及戲院等公共場所，目的是避免「一刀切」的防疫措施，並強調要公平對待已接種者。

上述措施的背後邏輯，是有打針及沒有打針的市民，會有不同待遇。以戲院為例，按照上述說法，一旦爆發第五波疫情，只有已打針人士可進入電影院。但反觀郵輪公司的防疫措施，雖然船上的公共設施須先預約才可使用，有助控制人流，卻沒有禁止未打針人士使用。既然如此，為何在岸上就有需要將兩者分隔，但當場所轉換至郵輪時，又可以容許兩者共處一室？

現時，社會對於本港應否和如何復辦郵輪旅遊，仍有不同聲音。郵輪旅遊自去年2月起已暫停逾15個月，復辦公海遊對郵輪業固然是好消息，但豁免部分登船者接種疫苗，畢竟會形成爆疫缺口，若行業因而再度停擺，經營環境只會更為嚴峻。

病毒+抗體測試 加強準確性

要避免上述問題，除了考慮應否豁免未打針人士登船外，亦可考慮加強檢測。政府專家顧問許樹昌早前建議，在機場為入境人士同時進行病毒檢測和抗體測試，加強準確性。有關方法或可套用在公海遊，以增加旅客信心。

暑假是一家大小出遊的旺季，而郵輪旅遊向來深受長者歡迎，惟他們卻是染疫後死亡率較高的一群，一旦在郵輪這類密閉而共用空間較多的地方爆疫，愉快旅程恐成悲劇。政府和市民必須保持警覺，並採用恰當的防疫措施。

▲ 已完成接種兩劑疫苗的市民，最快7月底可參加郵輪公司復辦的公海遊。（資料圖片）