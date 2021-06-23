把握拯救黃金時間 AED要普及

消防處本月推出新計劃，方便市民得知自動心臟除顫器（AED）使用方法與位置。港人若心臟驟停，獲救機率低於外地，主因市民缺乏有關急救意識，外地已將急救技能納入學校課程，冀做到全民急救。

心臟驟停 僅「黃金4分鐘」施援

今屆歐國盃丹麥對芬蘭賽事期間，丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）一度因心臟驟停倒地不醒，幸得丹麥隊長卡積亞在旁施以急救，直至醫護人員趕到。人一旦心跳停止，一般僅有「黃金4分鐘」時間搶救，8分鐘後腦部已經會出現受損，絕對分秒必爭。

消防處本月推出「AED睇得到、用得到」計劃，率先在全港逾100間消防局及救護站外增添AED，更設立「AED搵得到」網上資訊平台，讓市民在有需要時可盡快得知最近的AED位置。市民只需依照AED語音或圖像提示，便可為心臟驟停患者施救。

港設網上平台 「AED搵得到」

艾歷臣的經歷佐證人們身體再健康，也或難料心臟驟停發生。然而，若心臟驟停，獲救率較低。香港心臟專科學院曾表示，非救護人員施以心肺復甦法（CPR）比率僅16%，遠低於其他地區包括台灣、日本、美國與澳洲，本港患者存活率亦最低，只得1.5%。

歸根究柢，只因港人當中只有12%曾接受CPR訓練，曾接受AED訓練者更僅5%。一般市民未曾受訓，遇到意外容易驚慌失措，更或擔心承擔法律責任而不願施救。

台灣學校已將CPR與使用AED納入課程，當地衞生局亦負責培訓授課教師。中國教育部去年起與中國紅十字總會合作，將推廣心肺復甦納入健康教育內，注重培訓青少年急救技巧。

日本現時幾乎所有中小學校都設有AED，去年在宮崎市更曾有教師成功用校內AED救助學生。

多地學校 教用心臟除顫器

除了幫助學生了解心臟驟停，急救知識對他們更可帶來終生保障。英格蘭自去年起，要求所有公立學校將急救納入健康教育課程，例如小學生會學習處理普通傷口等一般急救知識，中學生更會學習CPR及AED等較「高級」的知識。

搶救心臟驟停患者屬分秒必爭，市民亦無需過度擔憂失救責任，消防處高級救護主任區兆銘強調一般而言，施救者若是真心救人，不會構成民事及刑事責任。市民更可透過官方資訊平台了解AED使用方法，提升個人急救知識，以便及時施以合適援助。

▲ 丹麥隊中場艾歷臣早前在歐國盃賽事期間心臟驟停，幸獲隊長卡積亞把握黃金拯救時間，在醫護趕到前為他施心肺復甦法，再交由醫護接力搶救。（法新社資料圖片）