AirPlay to Mac 蘋果機款非全適用 行政人員版 2021/06/23 分享： 蘋果（Apple）早前在WWDC上迎來最新的macOS 12 Monterey，而最受關注的莫過於與iPad、iPhone之間有更多連接的AirPlay to Mac，不過外國科技網站9To5mac發 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 下周虛擬活動 三星或發布智能錶 今日 下周虛擬活動 三星或發布智能錶 更多PS遊戲 支援跨平台連綫 2021/06/22 更多PS遊戲 支援跨平台連綫 傳搭載M1X芯片 MacBook Pro或末季推 2021/06/22 傳搭載M1X芯片 MacBook Pro或末季推 三星美官網 下架Galaxy Z Fold2 2021/06/21 三星美官網 下架Galaxy Z Fold2 蘋果保養服務 AppleCare+減價 2021/06/21 蘋果保養服務 AppleCare+減價 Apple WWDC 商業 科技硬件 科技軟件 iPhone iPad MacBook macOS MONTEREY