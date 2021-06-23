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AirPlay to Mac 蘋果機款非全適用

行政人員版 2021/06/23

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蘋果（Apple）早前在WWDC上迎來最新的macOS 12 Monterey，而最受關注的莫過於與iPad、iPhone之間有更多連接的AirPlay to Mac，不過外國科技網站9To5mac發

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欄名 : 科技新知

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