中美十字路口 華作最好準備最壞打算

中美全面角力，中國駐美大使崔天凱在卸任前，形容中美關係正處於十字路口，反映形勢嚴峻。在美國全方位打壓下，中國應對戰略漸見成形，一邊努力與美國管控分歧，一邊積極拉攏歐盟，並調整外交風格，擴大朋友圈來破局。惟美國鐵了心遏華，中國在作最好準備之餘，仍須做好脫鈎的最壞打算。

管控經貿分歧 爭合作免脫鈎

崔天凱向全美僑胞發辭別信，指中美關係正處於關鍵十字路口，美國對華政策經歷新一輪重構，面臨在對話合作與對抗衝突之間的選擇。

崔天凱這番話反映當前形勢嚴峻，因自美國總統拜登上台後，除延續前總統特朗普以貿易戰、科技戰遏華外，他早前出訪歐洲，在G7和北約發表針對中國的聲明，以至美俄峰會上試圖推動「聯俄制華」戰略；到日前白宮又藉新冠病毒溯源問題施壓，威脅中國會面臨國際孤立；同時美媒指拜登政府正考慮禁止進口新疆多晶硅，連串狠招都是要圍堵中國。

正如崔天凱早前所說，西方一些人講的是「新疆人權」，實際目的是「以疆制華」，並直指美國決策者「誤讀」中國的發展目標，有人始終抱着冷戰思維，但這不符合世界潮流。

事實上，面對美國咄咄進逼施壓，中國應對策略亦逐漸清晰成形，可體現在三方面。首先，管控分歧，不讓分歧擴大，並在可合作範圍爭取合作。中美高層自上月底在兩周內進行三次高層對話，同意推動經貿合作。

美國5月通脹數字按年急升至5%，創13年來最大升幅，雖然聯儲局及華爾街均認同為暫時現象，但如美國要控制好通脹，與華重啟經貿合作極為重要，而白宮表明在檢討對華經貿關稅政策時，通脹是其中一項考慮。盡管儲局指通脹升溫是疫後復甦的短期現象，但市場仍擔心通脹預期升溫，倘若中美經貿問題惡化，關稅推高進口貨品物價和通脹，儲局一旦提前加息，便會影響經濟復甦勢頭。正因為美國願意重啟經濟對話，中國亦樂見其成，避免經貿脫鈎。

改善外交形象 實利拉攏歐洲

此外，盡管歐盟與美國在中國人權問題上似同一陣綫，但雙方對華經貿立場卻有分歧。中方主動拉攏部分歐洲國家，例如國家主席習近平與西班牙首相桑切斯通話、外長王毅上月底訪問愛爾蘭、匈牙利、波蘭和塞爾維亞，並在前天與意大利外長通話，一方面透過擴大雙邊貿易往還，讓歐洲感受到與華交往能獲得實利，有助疫後經濟復甦，另方面促請歐洲要保持戰略自主，不要淪為美國附庸。

為了破局，總書記習近平早前在政治局集體學習會上發出指示，要求各級領導層要「塑造可信、可愛、可敬的形象」，並要「講好中國故事」，希望藉調整外交風格，提升周邊國家以至全世界對中國的形象和觀感，從而進一步擴大朋友圈，突破美國圍堵。

當下中美管控分歧，在經貿上加強合作，可謂各取所需，但美國遏華之心不死，除了在方方面面繼續挑戰中國底綫外，相信亦準備好在科技上或其他方面與華脫鈎，中國要時刻作好最壞打算，並做好應對準備。

責任編輯：陳楚源