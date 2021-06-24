二○○○年，我們遇上千年蟲；二十年後，竟遇上萬年蟲，前者不是真蟲，後者才是。

今年六月號《Current Biology》，報道亞聯科學家在西伯利亞東北部Alazeya River附近，深約三點五米的土壤中找到冰封多年的蛭形輪蟲（Bdelloid Rotifer），以碳十四作計算，這批小蟲年紀約二萬四千歲，找到冰封萬年並不算奇，最特別是牠們能復活甚至生殖。科學家把牠們慢速解凍，其中部分竟然在顯微鏡下活起來，由於此蟲能單性生殖（Asexual Reproduction），故此，科學家相信牠們仍具有生殖能力。試想像，牠們數萬年前在冰河中沉睡，一覺醒來竟已身在溫暖的顯微鏡下，那種心情（假如牠們有情感的話）是何等滋味。

科幻小說的情節，早已說到以冷藏方法保存身軀盼望將來復活；現今也有美國公司售賣冰存服務（Cryopreservation），亦有富人願意花費大量金錢為所愛的人或寵物買這希望。惟以現今科學觀點，Cryopreservation仍是天方夜譚，人體細胞含大量水份，零下溫度時會因結晶而增加體積，繼而導致細胞膜爆破死亡，故此冰存後的身體只能保存外形，一旦解凍便只是一堆死細胞。

Bdelloid Rotifer長期生存在極冷環境，這多細胞生物擁有特別功能，只需降溫過程漫長，細胞水量結晶時不會破壞細胞膜，而這特別功能的奧秘便有待科學家考究。

破解萬年蟲的秘技，冰存人類便有望。

註：Shmakova et al Current Biology 31（11）：712