歐國盃賽前記者會上，葡萄牙球星C朗在眾目睽睽下，神色不悅地把兩樽贊助飲品可口可樂挪走，放到老遠鏡頭外，然後舉起一瓶清水說：「Agua（水）！」意思清楚，叫人多以清水代替汽水。

年屆三十六的C朗，身形、狀態依然fit到漏，其嚴謹自律的飲食習慣是關鍵。他不僅一次在公開場合透露自己不沾酒精、糖及加工食品，食物愈簡單愈好，所以一日六餐（三餐正餐加餐與餐之間的小食）只會吃未經精製的食物、麥包、糙米、原型蔬果、穀類和魚肉蛋白質，怪不得可保持五成肌肉及只有百分之七體脂的身形。一直注重飲食的他，已非第一次公開表示不喜歡可樂，以前更曾坦率地說，有時看見兒子喝可樂、吃薯片，會令他很惱火。

隨着公眾健康意識增加，近年有汽飲料企業（如可口可樂、葡萄適、百事），都在面對同一議題（issues）：就是含糖量超高、導致肥胖及健康不良。近年消費者文化抬頭，很多地方都有人發起anti-obesity campaign（反肥胖運動），茅頭直指那幾個眾所周知的有汽飲料品牌。其中有品牌的公關招數，是意圖帶動風向，令人覺得導致肥胖的主因，是缺乏運動而非攝糖過高，後被傳媒踢爆，品牌原來在後面推波助瀾，試圖把人們焦點放在懶惰不肯運動上。

未來趨勢，公眾只會愈發注重健康，只會陸續有更多名人球星明星，以健康姿態make a public statement（公開表態），拒絕含糖量高的有汽飲料，C朗這個對有汽飲料企業的當頭棒喝，只是開始。

有人說，C朗今次得罪歐國盃賽事贊助商可口可樂，可能會被罰。即使要罰款，對他來說，只是碎料，想像下，往後有多少賣健康產品的，會找C朗代言。經此事後，C朗注重健康、愛飲水的形象更加強化，有先機的礦泉水或蒸餾水品牌應搶先找他做品牌代言人，必達到最強說服力和影響力之效果。