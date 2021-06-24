講好一帶一路故事 助推全球化

第47屆七國集團（G7）峰會於6月11日至13日在英國舉行，7國領袖在峰會後發表的公報，承諾每年提供1,000億美元，資助中低收入國家減少碳排放及應付全球暖化，並且計劃推出一項支持基礎建設的方案--「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W）。公報指出，「這是一個由民主國家領導，具有價值導向、高標準和高透明度的基礎設施夥伴投資計劃，將幫助改善發展中國家總價值超過40萬億美元的基礎設施」。目前計劃細節尚未公布，但不少分析認為，這是美國和歐洲國家有意對冲中國「一帶一路」倡議的戰略。

新冠疫情 助長民族主義情緒

客觀地看，世界目前正處於十字路口。全球化如今正面臨發展倒退、備受可能因分裂而形成區域激烈競爭的威脅，在貿易戰和經濟不明朗的今天，保護主義和民粹主義抬頭，而新冠疫情不僅助長了民族主義情緒，還迫使政府大規模限制跨境貿易和人員流動，為世界經濟發展前景蒙上一層陰影。

隨着美國等國家背離多邊主義，加上疫情衝擊，世界各國飽受挫傷，但中國正以獨特的全球化願景，重塑國際地緣政治。中國的「一帶一路」倡議，是迄今為止一個跨越65個國家的基礎設施發展，以及經濟合作的網絡，有望在國際商業、合作和繁榮上開創新時代。

然而，這個龐大項目無可避免會創造贏家和輸家。G7日前提出的「重建更好世界」，足以反映國際間的競爭和矛盾。

從保護主義的角度來看，「一帶一路」被批評為中國擴大勢力範圍的一種方式，甚至是顛覆全球權力平衡的激進嘗試。這種擔憂可能加速「去全球化」的趨勢，各國將退出國際合作，以阻止其他國家進行擴張。

整合發展Vs碎片化 歷史關鍵時刻

在這個歷史的關鍵時刻，世界可能有兩條路，一是深化整合發展，一是加深碎片化。面對日益高漲的經濟民族主義，「一帶一路」能否成為推動全球一體化的力量，的確值得觀察和研究。為了實現中國的全球化願景，「一帶一路」不僅應該被視為基建投資的戰略，還必須贏得「敘事之戰」，講好中國「一帶一路」的故事。

經濟學家所講的內容，會告訴我們當前世界的故事，琢磨這些故事內容，其實可以幫助我們回答現今國際商業和經濟中的「大問題」，例如為甚麼一些國家和企業在全球舞台上獲得成功，而另一些則失敗。換言之，「一帶一路」的故事內容，牽動全球商業和經濟活動的脈搏。

「一帶一路」的故事內容絕非杜撰，而且這些內容能夠使企業、機構和政府孕育出改變歷史發展的路軌。事實上，對「一帶一路」的正確敘事和認識，例如全球化，通過全球的融合發展，無疑也是制度變革的推動力。

正確認識一帶一路 推動制度變革

在民族國家的層面，強大的內部力量（如國家安全問題）和同樣強大的外部驅動力（如技術發展）都會對「一帶一路」的故事情節發展產生影響。例如，有些敘事說，一些沿綫國家以借貸方式，投資大型基建，是一種「墮入巨大債務陷阱」的不智行為。誠然，目前的「鐘擺」擺向反全球化，此舉其實帶有巨大的偏頗性。

為了與這種敘事競爭，「一帶一路」的全球化敘事必須贏得全世界的心。「帶路」倡議的敘事內容，說出中國和沿綫國家的利益，例如通過自由貿易和共享經濟取得互利成果。然而，從過去幾年的發展來看，英國推動和落實「脫歐」、美國前任總統特朗普發起的貿易戰，向外國進口的鋼鐵徵收25%懲罰性關稅，反映民粹主義者的敘事，把經濟互利的情節抹掉得乾乾淨淨。

講好「一帶一路」的故事，其內容必須被視為一種為公共利益服務：是開放的、基於共同價值觀、提供共享繁榮的機遇，並且有利於全球化的制度變革，對中國和海外的企業、政府和公民來說，都是實實在在的，不存在「零和遊戲」的結果。不幸的是，「一帶一路」倡議的「共同利益」價值觀，仍然被許多人認為是空洞的。

從目前情況來看，中國在「一帶一路」倡議中的合作夥伴，已經包括國家政府、國際機構、簽署國的企業，以及愈來愈多的第三方國家，包括跨國企業。

如果「一帶一路」倡議的全球化敘事得到廣泛傳開，它必須為所有潛在夥伴國家--而不僅僅是中國--帶來明顯的經濟利益，在新冠疫情衝擊全球經濟之後，這一點尤其重要。不過，到目前為止，中國資金發起的交通項目中，只有約11%是由非中國企業贏得的，這可能不足以鼓勵海外企業接受「一帶一路」，顯然有改善的空間。

「一帶一路」是有史以來最重要的資本項目之一，迄今已有數萬億美元的投資，惠及68個國家。然而，隨着中國在世界舞台上迅速崛起，守成大國和崛起大國之間的競爭和矛盾，可能已經建立起危及「一帶一路」成功的反敘事。

「敘事」軟實力 中美未來角力戰場

很顯然，最大的威脅來自美國，她將「一帶一路」視為一種「武器化」手段、一個危及美國全球優勢地位的「經濟戰爭工具」，並試圖將「一帶一路」重塑為顛覆全球貿易平衡，以及破壞市場穩定的激進戰略。隨着直接軍事衝突的可能性愈來愈小，這種相互競爭的「敘事」、雙方說故事的「軟實力」對碰，很可能就是中美未來的角力戰場。

「一帶一路」對全球化作出的推動力量，將影響幾乎所有中國和國際企業。理論上，中國和西方具價值創造競爭力的企業，都應該支持全球化。當面對中美「各說各話」時，在不同市場經營的企業，必須謹慎選擇，例如對於在中國、俄羅斯、美國和歐洲運營的企業來說，制定各方都能接受的發展方案至關重要。事實上，「一帶一路」故事內容得到「正音」的闡釋和述說，有助於將鐘擺擺回全球化的一方。

「一帶一路」能否成功傳播，並實現中國的全球化願景，將取決於中國在政治和經濟上結合的力量，以及國際企業和更廣泛社會利益，當中所發揮的吸引力量。雖然「一帶一路」在國內可能被視為全球化的積極力量，但我們必須認識到，中國是從強勢地位提供這種敘述的，在幾乎所有的關係中，中國都是佔主導地位的夥伴一方。這種情境，更需要有策略地講好一帶一路的故事。

因此，僅對中國有利的敘述，恐怕會以失敗收場，完全引不起共鳴；相反，通過擁抱共同的價值觀、實現共同的經濟利益，並為利益相關者提供塑造未來的機會，則「一帶一路」可以成為全球化的強大推動力；「帶路倡議」必須塑造成一個開放、歡迎各方參與、並與參與方攜手共建的未來，利益是共享的，而不是一國的自利囤積。

隨着世界從疫情中走出來，並逐步開始恢復，我們可能會見證更大的國際融合與合作；或者，隨着民粹主義和保護主義敘事的興起，分歧可能會進一步加深。「一帶一路」及其「正音」敘事，將有助於確定我們在全球化與去全球化之間的歷史性十字路口，走上哪一條路！

▲ 七國集團（G7）於峰會後發表聯合公報，計劃推出「重建更好世界」（B3W）計劃，不少分析認為是對冲中國「一帶一路」的戰略。（法新社資料圖片）