引入外地人才 促港科技發展

最近我參加的一個俱樂部鄭重其事地給會員發了封電郵，宣布提供俱樂部各餐廳在綫訂座服務，我很高興地點擊嘗試，結果失望地發現原來只是個Google Forms。這種訂座方法有3大問題：首先，無法限制填表者身份，會員與否都可以填表；其次，沒有餐廳席位餘量控制，填表後還要等人核查後打電話告知訂位是否成功；再者，亦無法管理定單，如果要取消或修改，還必須打電話溝通。

因此，經過實際體驗後，我決定以後還是打電話訂座比較方便，並且我相信，3個月後俱樂部檢討在綫訂座服務時，肯定得到一個結論：會員們不使用，因此不需要搞在綫訂座。

應用能力不足 產業最大挑戰

與此類似，香港幾乎所有私家醫生診所，都還在用電話接受預約，就不能整個診所預約平台嗎？現在內地做甚麼事情都可以手機掃碼預約了，可香港還在讓人打電話。到底是科技不行？還是人對科技的理解和應用能力不行？顯然是後者，這也是香港社會在科技應用和產業發展上面臨的最大挑戰。

雖然經常感到失望，但這兩年，有一個科技提升項目案例讓我甚感鼓舞，並獲得很好的用戶體驗，那就是通行新鴻基旗下各商場的「新地商場」應用程式，尤其是積分、泊車、繳費一體化應用，我從推出初期就下載使用，從一開始無法上傳收據、速度很慢，到逐步優化，可以智能識別收據上的商家和消費日期等信息，再到商場啟用無接觸泊車，積分兌換免費泊車，並且可以手機預設信用卡繳費，直接出閘自動扣款等，雖然程式的互動無法和淘寶等大型應用程式相比，但作為一個商場工具，能夠不斷優化，達致優良的用戶體驗，實現從消費、積分到泊車的價值流通閉環，再結合非常強力的宣傳推廣，可以稱得上是非常成功的科技應用案例。

一體化手機程式 優化用戶體驗

此外，我還經歷了一個插曲，有次我在沙田新城市廣場遺失了信用卡，竟然在我察覺之前，商場就有職員致電我，告知通過信用卡上的姓名，在應用程式系統查到了出車紀錄，確認了我剛剛離開商場，並在會員系統查到了我的電話，所以能夠第一時間通知我。這個系統及數據運用水平，我竟然第一個念頭是要寫表揚信。

在香港很多年來，被各種垃圾電話騷擾，不論封鎖多少個電話號碼，都總用新的電話號碼來電騷擾，相比之下，新城市廣場的這個致電，突然讓我覺得保留電話號碼還是有必要的。如果我是新鴻基的老闆，這個應用程式的項目經理一定要重用，絕對是個人才！

我要聲明，我並非為新鴻基賣廣告，在香港遇到好的科技應用產品實在不容易，能夠把科技應用做好的人才更是稀缺。香港要改變，要從人才着手，如果本地學生不願意學數理化、搞理工科，那就放開手腳引進人才吧，讓世界排名前100位大學的理工科畢業生，拿着學位證書就能來換香港身份證。聽說滙豐Payme的項目經理就是清華的一個小師妹，這種不需要香港政府投資教育培養、給個身份證就能來港作貢獻納稅、還不享受福利的優質人才，實在應該多多益善！

▲ 本港科技應用人才稀缺，可考慮引進外地人才。（資料圖片）