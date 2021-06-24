美食車政策限制多 疫下難生存

商經局局長邱騰華表示，當局正審視美食車先導計劃數據與成效，不排除明年結束。外地美食車能過透過革新，於疫下繼續生存，惟本港美食車受政策束縛，難以作出合適應變。

本港美食車先導計劃在2017年展開，去年因應疫情肆虐而延長至明年2月2日，現時仍有12部美食車營運。邱騰華表示，美食車在營運上面對不少困難，當局正審視計劃成效，以決定未來路向，但不排除明年計劃屆滿後結束的可能性。

今年首2月收益 僅28萬

美食車在疫情前的收益一直下跌（詳見表），疫情令經營狀況雪上加霜，2019年仍有1,027萬元收入，截至今年2月底僅得28萬元，營運的美食車數目每月約3至5部，偶爾更只有1部。

邱騰華指，本港美食車需要在指定場地營運，加上食肆林立，競爭激烈，令美食車發展空間有限。

本港最早提出美食車先導計劃的時候，社會上早有聲音反映計劃定位不理想，例如政策上要求美食車在指定地點營業並繳付租金、專做遊客生意、餐單設計亦偏向離地，食品以價格較昂貴的特色漢堡、三文治等為主，反而缺乏本港特色小食如燒賣魚蛋，美食車當時亦不可售賣此類食品。當疫情爆發，旅客大減，令美食車生意大跌。

疫下求存 遙距點餐社媒宣傳

疫下當局除了延長先導計劃，更預留369萬元應付營運開支，亦延長租金寬免期，海洋公園及迪士尼樂園也分別提供近3成及2成租金寬免。當局亦放寬對美食車餐單的要求，允許他們售賣燒賣魚蛋等小食。

反觀外地美食車，不但能在疫下求存，部分更愈做愈大，例如加州的Tacos El Jerry在疫下專門推出手機應用程式（App）及網站，方便居家抗疫的居民遙距點餐，可選擇外賣自取或由美食車送外賣上門，更透過Facebook及Instagram等社媒進行宣傳打造品牌效應，創下每日銷售額達5,000美元之舉。

定位離地 又禁做外賣

這類做法對本港的美食車而言較難仿效，因政策上限制過多，令美食車整體上缺乏其應有的彈性，例如不得做外賣生意，令美食車難分疫下新經濟一杯羹。

加上指定營運場地主要在旅遊景點，當下旅客大減，通關遙遙無期，很難靠市民光顧支撑，若要重新定位，需在政策上大幅調整，這絕非易事。

美食車在西方國家本身屬於基層謀生的途徑，然而本港定位太高，令其失去彈性，政策捆綁亦讓其難以發揮功效，若想避免計劃以失敗告終，還須重新定位，和作出政策調整。

▲ 港府正審視美食車先導計劃數據與成效，以決定未來路向，但不排除明年計劃屆滿後結束的可能性。（資料圖片）