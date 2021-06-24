變種株肆虐英美 減檢疫宜再三思

本地16天零感染紀錄「斷纜」，昨天有初步確診，料涉變種毒株。印度首先發現的Delta變種株正橫行英美，以色列、新西蘭等曾成功遏疫的國家俱嚴陣以待，重新引入限制。疊加多國陸續找到恐更易惹人的Delta+毒株，本港放寬入境檢疫的步伐實不宜操之過急，既要先檢視風險名單，亦應竭力鼓勵少年和長者接種疫苗。

盡速基因排序 尋找染疫源頭

大埔27歲男地勤日前求醫後初步確診，顯示涉L452R變異病毒株。政府公告指，當區所採集的污水含病毒量甚高，大批居民需要強制檢測。

本港清零願望或再度落空，暫無法與澳門通關之餘，反惹人憂慮有隱形變種株傳播鏈。天水圍早前感染Alpha毒株（英國首先發現）的3母女，至今未能溯源，當局更須盡速替大埔個案基因排序，釐清是否世衞警告將成環球主流的Delta毒株，染疫地點又是否機場。

Delta株的傳染力比Alpha株高最多6成，美國最近兩周的Delta新例佔比已倍增至20%，在接種率再高一些的英國，近期近乎全部新症俱屬該株，帶動單日新確診升破1萬，政府無奈推遲解禁。

英國傳染病權威Neil Ferguson指出，有迹象顯示21歲以下人士更易感染Delta株，惟未知關乎病毒生物演化，抑或因它先入侵校園。

Delta毒株席捲全球，即使接種率名列前茅的以色列，周三亦公布連續兩天確診過百，過去一天逾半染疫者為學生，亦有完成接種的老師中招，令4月以來首有城鎮須提升防疫級別；新西蘭首都威靈頓在Delta陰霾下，昨天也升至僅次封城級別。

事實上，印度前日表示，當地連同英美，以至中國內地等至少10個國家，俱錄得恐更易傳播的Delta+新毒株，港府下周放寬檢疫前宜再斟酌，已打針兼驗出抗體是否就萬無一失，尤其是仍獲評B級「高風險」的英美入境者，隔離期應否由14天降至7天。

留學生現陸續回港放暑假，呼吸系統科專科醫生梁子超建議，倘英國疫情惡化，應回升至A2級的「甚高風險」，一律維持21天檢疫期，以免前功盡廢。

降低外展門檻 改善接種指引

本港打首針人數昨突破200萬，比之前首100萬劑快了近三分一時間，但接種至少1劑的人口比率，早前已被澳門、以至更遲開打的南韓趕過。以色列本周放棄讓家長自決，全力鼓勵少年打針，港府亦應趁學生考完試壓力稍減，竭力谷針，如降低外展接種門檻、駁通國際紀錄方便留學生在港打針。

相比英國逾8成80歲或以上長者已打針，更勝年輕組別，本地同一年齡高危族群的接種率卻在全港墊底，不足5%。香港內科醫學院指9成社區長者適合打針，建議免除預約，梁子超亦指衞生署應有更正面、具體指引，以免前綫醫生勸退可接種但觀望的老人。

本港再次爆出變種毒株，無疑暫要擱下與澳門及內地通關的憧憬，卻也及時提醒了港府和市民不能自滿鬆懈，放寬任何防疫措施必須科學和數據為本，到爆疫才想打針隨時追悔莫及。

責任編輯：陳楚源