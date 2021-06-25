空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景

澳洲塔斯曼尼亞向來有「塵世美」之譽，她有連綿起伏的沙丘、崎嶇多變的山脈，要從高空俯瞰其地勢美景，非要乘小型飛機壯覽不可。其實塔省有推出私人飛機高爾夫球團，客人可遊走境內名場揮桿，或可乘直升機Hop

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