空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 副刊版 2021/06/25 分享： 澳洲塔斯曼尼亞向來有「塵世美」之譽，她有連綿起伏的沙丘、崎嶇多變的山脈，要從高空俯瞰其地勢美景，非要乘小型飛機壯覽不可。其實塔省有推出私人飛機高爾夫球團，客人可遊走境內名場揮桿，或可乘直升機Hop ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 2021/06/11 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 2021/05/28 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 小鎮大翻新 活化倉庫空間 2021/05/14 小鎮大翻新 活化倉庫空間 廣島尾道最新奢華旅館 瀨戶內海小島大變身 2021/05/14 廣島尾道最新奢華旅館 瀨戶內海小島大變身 峇里4月開幕型格Andaz Bali 天然村落新演繹 2021/04/30 峇里4月開幕型格Andaz Bali 天然村落新演繹 澳元