近日，無綫劇集《寶寶大過天》大熱，諷刺港人千方百計讓小朋友入讀著名幼稚園，因這是下一步入中小名校再上具名望大學的「正路」。在香港這奇怪社會裏，若未能走上「正路」便像失去前途，是耶非耶？

David M. Rubenstein的著作《How to Lead》裏，記述他跟九位世界名人的訪談，其中包括：微軟的蓋茨（Bill Gates）、維珍集團的布蘭森（Richard Branson）、亞馬遜的貝索斯（Jeff Bezos）等，他們的共通點，除了是世界首富外，就是平凡的出身，中小學階段都是極度平庸的。Rubenstein書中探討領袖如何冒起，他把人生分作三階段，第一階段是教育和鍛練，第二是建立事業，而第三是收成期。

他察覺到，在第一階段已成領袖者，不少在第二、三階段便難以後繼；反而，真正的領袖是在人生第二階段後才顯示實力，更在第三階段叱咤風雲。他提出箇中原因，可能是第一階段的成就未必來自個人，而是按其家庭環境造就而成。當小孩未有自主能力時，家人代他安排一切被視為「正路」的訓練，若能合乎其天資和興趣便是好事，否則，或有反效果。

父母擔心孩子前途很正常，但世上其實並沒有「正路」，只有「適路」，即是適合的路，自我發掘尋找，才能遇上「適路」。蓋茨在初中遇上第一部計算機而着迷，布蘭森因讀寫障礙（Dyslexia）而在十五歲輟學，從此創辦第一本雜誌，繼而開辦唱片公司、旅遊公司、航空公司，甚至現今太空旅行公司。

不走「正路」的人只要尋上「適路」便行；「正路」只是選擇，「適路」才是真諦。