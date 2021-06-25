Victoria's Secret 要變陣

美國性感內衣品牌Victoria's Secret（VS）CEO Martin Waters宣布，會放棄沿用曾是品牌招牌標誌的一眾Victoria's Secret Angels模特兒。自一九九五年起，Victoria's Secret Fashion Show便被視作年度最華麗盛事，於電視黃金時段全國轉播。但時代已變，現時的社會跟九五年相去甚遠，對男士來說，網上世界應有盡有，要幾心花怒放都得，何須等一年一度的性感內衣騷去刺激眼球？

對女性而言，品牌一直以來所追捧的狹窄審美標準—Barbie樣貌、一式一樣的身材、一味賣弄性感—令她們感到反感。社會開始批評品牌未能包容女性多元化的美，有物化女性之嫌。二○一九年，#MeToo運動蔓延全球，品牌亦從此停辦時裝騷；日前再宣布停用模特兒，看來已意識到有改革的必要。事實上，品牌近年銷量直綫下降、時裝騷收視慘淡、關閉北美二百五十間分店、英國分公司破產，而去年亦全面撤出香港。

今年才正式上任的CEO Waters，日前接受《紐約時報》訪問時承認：「世界不停在變，我們以前反應得太慢了……VS Angels已經過時，她們不再符合現代文化氣氛，女人穿內衣，不僅為了看起來性感、取悅男人，更重要的是自己到底開不開心。」看來，他開始明白現代女性內衣市場應走的方向。其實，sell性感不是問題，但焦點應轉移到「我自己喜歡」上。

地球一日有女性，內衣永遠有需求，但若一味只賣Barbie樣式取悅男士的形象，很難能在現代女性市場分一杯羹。上周，品牌簽了著名印度演員、企業家和電影製片老闆Priyanka Chopra Jonas擔任代言人，是不錯的變陣選擇。Priyanka智慧與美貌俱備，跟以往那些公仔外形卻沒靈魂的VS Angels成一大對比。要針對現時的都會女性市場，必須sell出智慧。