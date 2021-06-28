Cashing Pro私人貸款　陪香港人走過每一步

日常生活難免會有各種資金周轉的需要，當中可能是為了個人的進修增值、醫療保健、創業投資；可能是為了家人的未來發展；甚至可能是為了幫助摯友親朋渡過時艱……



然而在借錢時，我們都需要一個可靠、快捷的貸款渠道以解決燃眉之急。到底申請貸款時有哪些需要注意的事項呢？以下將為大家一一拆解。

【貸款原因】會影響批核？

相信不少借貸人士都想過這個問題。無可否認，部分信貸公司可能會將借貸人的貸款原因納入審批的考慮因素，不過當中亦有例外，就像Cashing Pro優尚信貸。



它們成立至今一直為港人提供優質的貸款服務，不論借貸人的貸款原因是為了結婚、創業，還是為了購買一份禮物為自己打打氣，只要符合基本申請資格——18歲或以上香港永久性居民（身份證上必須要有3粒星），Cashing Pro優尚信貸都樂於為大家提供服務。

非在職人士無法申請貸款？

貸款只為全職人士而設？有入息證明才可申請貸款？這種想法可能有點過時！

Cashing Pro優尚信貸考慮到每個家庭主婦和大學生都會有資金周轉的需要，所以對於這兩個身份的批核準則會相對寬鬆一點，家庭主婦和大學生可以豁免全職入息證明，而後者更只需學生證即可。



借貸人只要能夠提交基本「借錢三寶」，即身份證副本、個人銀行戶口出入紀錄副本（如果是網上銀行，截圖就可以）、以及郵寄的個人住址證明副本，便有機會獲得批核！

▲ 向Cashing Pro優尚信貸申請貸款，家庭主婦和大學生可豁免全職入息證明的提交。

信貸評級（TU評級）較低會影響貸款批核結果？

假如你有貸款經驗，相信對信貸評級不感陌生。一般而言，當大家申請私人貸款或按揭時，相關銀行或信貸公司會向環聯資訊有限公司（TU，TransUnion Limited）索取你們的信貸評級（TU評級），從而得知你的信貸狀況，再結合其他因素來決定是否批出貸款。

顯然，信貸評級對貸款批核有一定的影響力，但卻非唯一因素。例如Cashing Pro優尚信貸除了透過A.I.大數據作批核考慮時，亦會由經驗豐富的審查專員為批核結果作最後檢閱。因此，不會單純因借貸人的TU評級或Cashing Pro優尚信貸的A.I. 評分結果而直接拒絕借貸人的申請。

客戶人數見品牌信譽

當你有借錢周轉的需要時，自然想以快捷、方便的途徑獲得貸款，然而在考慮貸款審批程序和速度以外，信貸公司的信譽亦十分重要。以Cashing Pro優尚信貸為例，該公司自2013年至今，客戶人數按年保持階段性的增長，現時總客戶人數朝向十萬人的方向進發，可見信譽程度不斷提升！

對Cashing Pro優尚信貸而言，該公司不只為客戶提供所需的貸款，更藉著相關服務給予港人一份信任和關愛。因此，該公司多年來在完善貸款服務的同時，亦著重培訓員工的服務和禮儀，推動他們由心而發助客戶解決燃眉之急。

如果想了解更多Cashing Pro優尚信貸的貸款服務詳情，可瀏覽網站：https://bit.ly/2T0Yi75

#忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。

（資料由客戶提供）