全球統一的最低企業稅率

本月11至13日的G7會議，其中一個討論項目是設立全球「最低企業稅」，所有跨國企業，無論在哪裏賺得利潤，稅率都一定要在15%或以上。這建議美國早在奧巴馬年代已有提出，經濟合作暨發展組織（OECD）國家近年也有研究，在7月G20會議時，估計又會是議題之一。若此事成真，對全球經濟格局影響甚廣，我們應該密切注意。

為甚麼部分發達國家對最低企業稅突然如此熱衷？較為直接簡單的原因，是這些國家的政府都在喊窮。歐洲國家、美國、日本等經濟大國都是債務大國，欠下的巨債已到難以還清的地步，再加上新冠疫情的打擊，她們節不了流，惟有在開源上打主意，跨國大企業在各國賺得盆滿砵滿，自然會被財政部門盯上。在1980年，全球平均的法定企業稅（有別於有效企業稅，因為企業都有辦法避稅）是40%左右，但從2010年至2020年間，稅率早已在23%的較低水平徘徊。

歐美大國喊窮 打跨國企業主意

這是很自然的事，全球化的大環境使企業四處尋覓更能賺錢的地方，各國政府也希望爭取外資，所以願意以低稅作吸引，大家都如此做，企業稅率便出現「往底部競跑」（race to the bottom）的現象，這是負責稅收的財金當局所痛恨的。他們的困難是害怕自己一旦加稅，企業都跑光，所以便希望別國也同樣把稅率推高，這便需要他們想出一些新意思凝聚共識，坐地分肥了。

如何說服多些國家貫徹最低企業稅？要知道，有些低稅制國家是不願意的，例如匈牙利的企業稅是9%，愛爾蘭是12.5%，很多避稅天堂的島國，稅率更是接近零，一旦有了最低稅率，她們便不能以低稅吸引跨國企業投資；香港的企業稅率是16.5%，新加坡是17%，倒是不會受太大影響。現時最低企業稅的建議有不同版本，除了每國的稅率都要在15%或以上外，尚有一些重要細節。

其中一個重要細節，是跨國大企業跑到某國所賺到的利潤，例如美國的蘋果在中國消費者身上賺到的利潤，當中的20%要交到當地政府。這建議對歐洲不少國家有吸引力，Google、Facebook等跨國高科技企業以後便要向歐洲各國繳稅。

若有些國家不願參加協議，怎辦？例如A國一企業於B國投資，B國不參加計劃，只收10%的企業稅，那麼A國可以向該企業多收5%稅，把稅率補回到15%。換言之，就算有些國家不肯加入，仍沿用較低的舊稅率，也不再可以用低稅率吸引外資流入。

稅制霸權 剝奪別國優勢

有人認為這是一種稅制霸權，歐美等國家為何有權決定別國的稅率？這批評有其道理，但美國財長耶倫卻硬說，設立最新稅率是要維護各國在同一條件下公平競爭。這說法頗為荒謬，各國有自己的比較優勢，有些是科技力量強大，有些是工資低、土地便宜，有些是稅低，大家都會用自己的長處去爭勝，硬要不准某國用低稅率去競爭，便有如對擅長用左手的乒乓球手說，大家都不准用左手比賽，因為你左手太強，對別人不公道。

歐美等國政府用錢無度，揮霍太大，降低不了稅率，便要逼別人也用高稅，倘若別國組成聯盟，規定稅率有上限，例如不准超過10%，這些富國又可如何反駁？

中國對最低企業稅應如何反應？中國一般性的企業稅率為25%，非居民企業稅率是20%，要扶持的高新科技企業是15%，按這些官定稅率，全部等於或超過15%，最低稅率似對中國無甚影響。但有些外來企業會有一些優惠條件，這便可被視為違反15%稅率的下限。有些對美國持強烈懷疑態度的內地評論人亦有擔心，美國這一招是否在暗害中國。

據說企業稅的一個版本說，若A國（例如中國）對B國（例如美國）企業徵收的企業稅率太低，那麼B國便可向A國投資者徵收懲罰性稅率。我不太相信這個說法，也找不到這條文，但是中國確也應該把各種可能性也推敲一下。

礙跨國投資 無助經濟增長就業

撇除對中國或香港利益的考慮，我對這個最低企業稅並不認同，其主要作用其實是為跨國投資設置障礙，這對經濟增長及就業並沒有好處。

舉個例子，中國每年新增的資本比歐美加起來還大得多，自己不缺資本，為何還歡迎外國資本到中國投資？因為這有利於吸納別人的專長或技術，對自己生產力有好處。中國的資本也同樣整個世界走，除了利用到別國的市場外，亦可買入別人的產品及技術。

這種情況並不局限於中國，其他國家也可通過對外的相互投資而提高生產力。不過，政府考慮的很多時較為短視，只對自己的收入有興趣，而忽視了相互投資對生產力帶來的好處，偏向殺雞取卵並不奇怪。

這個最低企業稅最後被通過的機會不低，且看最後被敲定的細節如何影響全球經濟，以及負面影響有多大。

▲ 日前的G7會議曾討論設立全球「最低企業稅」，如成真將對全球經濟格局影響甚廣。（資料圖片）