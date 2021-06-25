善用地理空間數據 提升競爭力

英國地理空間公署（Geospatial Commission）早前委託顧問公司，探討該國地理空間數據市場的規模和特點，以及這些數據可以如何促進經濟，這份報告對香港正在起步的地理空間數據市場也大有啟發。

地理空間數據市場 3大特徵

報告首先指出，「地理空間數據市場」有其中3個特徵：

1.它是生態系統，而非傳統的單一市場--現今許多行業都運用地理空間產品和服務，以整合的出行者資訊為例，它既可供運輸當局分析公共交通的需求模式，私營企業亦可用於個人化廣告；而智能手機的應用程式，由出行規劃、相機攝錄到健康追蹤等，亦嵌入了地理空間數據和其他元素。

2.真實價值難以評估--2018年，英國內閣辦公室評估私營企業使用地理空間數據，每年可釋放60億至110億英鎊的經濟價值，這還不包括蘋果、Google和亞馬遜等科網巨企。事實上，地理空間數據已廣泛運用到零售、物流、出行等多個領域，構成商業運作的關鍵部分，難以把它切割出來，使人不易評估其真實價值。

不過可以肯定的是，相關行業正穩步增長：英國55%的地理空間公司是在過去10年創辦，從當局收集到資料的3分之2公司看，就業人數年均增長約45%，從2009年的2萬人，增至2019年的11.5萬。

3.勿忘溢出價值--地理空間數據的溢出價值，是指數據直接使用者或間接受益人以外的其他價值，例如由於政府改善道路網絡管理而降低碳排放量，改善了空氣質素、緩減了地球暖化，令整個社會受惠，包括那些不使用道路網的人。

根據上述3個特點，顧問報告向地理空間公署提出10項建議，促使當局支持市場創造更多價值，我認為以下兩項尤其重要：

數據常閒置 決策者心態須正視

（一）發揮地理空間數據的效益--地理空間數據可以產生巨大的經濟和社會效益，可是這些數據未被善用甚至閒置的情況卻常有發生。這可能源於決策者對地理空間數據的價值缺乏認識，因此未有將之納入決策過程；其他問題包括設施不足或過時的IT系統，令軟件無法使用數據。有關設施的問題比較簡單，但決策者對地理空間數據的認識以至心態問題卻必須正視。

在香港2017年施政報告中，確定了公開政府數據為促進創科發展的8大方向之一，而從2019年到今年初，開放的數據集已達4,250個，為明年正式啟用的數據超級市場「空間數據共享平台」（CSDI）打下了堅實基礎。可是，數據是開放了，使用量如何？公眾和政府是否物盡其用？

其實政府內部早已體驗過資訊互通帶來的好處：土木工程拓展署於2019年推出的「聯合運作平台」（COP），這是個共用的地理資訊系統平台，供各部門實時互通與天災有關的事故資訊，例如山泥傾瀉、由暴雨造成的水浸、風暴潮引發的海水淹浸和重大道路事故，方便各部門協調和分工合作。

去年初因應新冠疫情肆虐，政府多個政策局和部門合力開發了《2019冠狀病毒病--香港最新情況》的互動地圖儀表板，為公眾提供一站式最新疫情資訊，大起穩定人心的作用。這個亞洲首個中英文雙語的疫情儀表板，截至今年5月中旬已吸引超過5,200萬次觀看，是政府跨部門合作互通資訊的另一成功案例。

當前香港民生問題之首是土地房屋，這亦是以地理空間數據為核心的CSDI可供發揮之處。在舊城如九龍東的規劃，或者新市鎮如東涌甚至明日大嶼的開發，當局應善用CSDI，不要令投資變成花瓶。

從教育入手 解專業人才荒

（二）地理空間數據人才不足--許多持份者的研究報告也指出，地理空間技能日益重要，但具有地理空間數據專業知識的人才，不論是技術型（數據科學能力）或是市務營銷人才，市場都很缺乏。要解決這些人才荒，需要從教育入手。

這是英國面對的問題，香港又何嘗不是？雖然地理空間數據愈趨重要，但要到大學階段，學生才可正式接觸到相關學科，而且受眾有限。因此我旗下公司自2016年推出了電子學習項目Map in Learning（MiL），把專業的地理資訊系統（GIS）軟件ArcGIS Online免費供給全港中小學生使用，讓學生以它分析問題，發掘隱藏奧秘，從而找出解決方案。

MiL得到教育局和香港教育城的支持，學界反應踴躍，至2020年底已有200多間學校參與，超過1,500名師生接受過培訓。

不過，單靠民間推動，力度自然有限，我期盼當局能夠及早認清地理空間數據的重要性，把它的價值盡量發揮出來。這不單能加快本地邁向智慧城市的步伐，也可增強本港的競爭力。

▲ 當前香港民生問題之首是土地房屋，在舊城如九龍東的規劃，或者新市鎮如東涌甚至明日大嶼的開發，當局應善用明年正式啟用的「空間數據共享平台」，不要令投資變成花瓶。（資料圖片）