變種毒肆虐 混針成新出路？

本港新冠疫情逐漸受控，除了3個本地變種病毒個案外，已超過兩周無本地及源頭不明個案。經歷了4波疫情，現時本地「清零」的狀況亦是最長、最持久，可惜昨日一名機場男地勤確診，令本地「清零」斷纜。

近日有愈來愈多聲音建議寬減防疫措施，政府最近亦放寬社交距離措施，由昨日開始允許公共場所有較多人的聚集，亦放寬食肆顧客上限。事實上，社交距離的調節並沒有科學根據，大多倚靠疫情的狀況而作出相應修正；至於通關方面，不同政黨及團體已經提出各種方案，鼓勵對內地及澳門通關的措施。

當港府小心翼翼防範第五波疫情之際，日前初步確診的大埔居民，涉及變種病毒株，當晚政府迅速將多個大埔屋苑納入強制檢測。據衞生防護中心表示，患者於香港國際機場擔任地勤職位，工作期間需要接待貨運航班的機組人員，近期無外遊，深喉唾液樣本檢測結果顯示，患者帶有變種病毒株L452R。

機場地勤人員 染疫風險高

本港過去兩周所錄得的輸入變種個案，大部分均為N501Y和L452R變種病毒，而在台灣、美國、印度等地，L452R變種病毒個案正慢慢增加，有超越N501Y的趨勢。最近一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，有乘客帶有Delta變異病毒株（同時帶有L452R及E484K變種），並迅速感染深圳機場一名為入境旅客進行流行病學調查的海關人員，引爆深圳新一波的疫情，可見L452R變種病毒的傳播風險。

現時機場地勤人員每天需要接觸不同旅客，從緊密接觸或環境因素而受感染的風險相當高，一旦感染便極有可能將變種病毒帶進社區，引發新一輪爆發，情況絕對不能忽視。

印度Delta變種病毒株自去年10月在印度發現，經過大規模當地傳播，其傳染力為原始病毒株的2.5倍，更令人擔心是，Delta變種病毒株能巧妙地避過抗體攻擊，以及擁有高傳染力，令重症比率相對提高，當中L452R突變令棘狀蛋白和宿主細胞上ACE受體的結合更穩定，從而增加病毒的感染力。

雖然現時仍然未知今次的個案會否造成大爆發，但政府已早着先機，盡快將強制檢測範圍擴大，勢要斬草除根，但面對傳染力愈來愈強的變種病毒，本港爆發疫情的風險迫在眉睫。

各地考慮加第三針 增保護

現時部分疫苗對英國Alpha及印度Delta變種病毒株仍有高達8至9成的保護力，所以現階段接種疫苗仍是最有效預防感染新冠病毒的方法。世界各地亦紛紛研究混合接種疫苗的可行性，以及考慮加入第三針疫苗，以加強保護。由於不同地區所供應的疫苗並不一樣，而且供應量也不充足，加上一些疫苗如Astra Zeneca（AZ）的凝血事故，令一些國家衞生部限制其接種年齡及適合接種群組，混合接種亦是一個可行策略。

根據《自然》期刊上月的報道，西班牙一個名為CombivacS的研究，多達600多人接種AZ第一劑疫苗後，其中3分之2接種者在8周後接種第二針復必泰疫苗，剩下3分之1的對比組則只接受一劑AZ疫苗，結果發現接受混合接種組別的抗體數量較對比組為高。在副作用方面，英國一個類似研究發現，混合接種的副作用如發燒等較為常見，但大多數均是輕微。香港亦有一個類似的小型研究，混合科興和復必泰疫苗，結果亦相若，相信在不久的將來，接種疫苗的政策上會有更多新思維，達致更佳、更長的保護效果。（文章只代表個人立場）

▲ 現時部分疫苗對英國Alpha及印度Delta變種病毒株，仍有高達8至9成的保護力。（新華社資料圖片）