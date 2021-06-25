回收不如維修 環保增就業雙贏

美國有國會議員提出在全國推行維修權，保障消費者可更易維修電子用品。全球電子廢物問題日益嚴重，延長電子產品的壽命成環境保護關鍵，各地政府皆推措施鼓勵民眾維修，同時帶動就業。

美議員倡科企 須分享維修資訊

美國多個州份陸續考慮通過維修權法例，國會議員摩勒（Joe Morelle）近日更提出在全國範圍內實施《公平維修法》（Fair Repair Act），要求科企將產品維修資訊、零件及工具等主動提供予消費者與第三方維修店，讓消費者在電器出問題時毋須直接扔掉，並花一筆錢購買新貨，而是帶到小店內維修。

據國際電信聯盟（ITU）表示，全球電子廢物量截至前年已高達5,360萬公噸，較5年前大增920萬公噸，更預計在2030年增至7,400萬公噸，部分因素例如電子產品用量上升、使用周期更短及維修選項不足會令問題惡化。電子廢物會製造大量污染，有毒物質例如水銀及氯氟烴（CFC）更可危害環境與人類健康。

消費者在換購新產品同時回收舊產品，並非最理想做法。科企Fairphone解釋，電子產品愈貴、結構愈複雜則愈難回收，不少高端電子產品內混合塑膠與金屬，讓回收極為耗時、昂貴乃至危險。此外，大部分電子產品並不能真正得到回收，讓產品壽命延長，避免其過快被棄置，才是正道。

不少人寧願扔掉舊產品也不去維修，主要原因是價格過高，政府可透過政策改變現狀，方便消費者與商家。

紐約州議會本月通過維修權法例，各大科企有責讓產品變得更易維修，包括將維修資訊公開，讓維修店舖與消費者都可自行維修問題產品。

瑞典聘上門維修 政府予免稅額

歐盟成員國亦陸續提供維修誘因，例如瑞典國民若請師傅上門維修家中電器，政府會根據人工費用提供約半免稅額，最高可獲減免2.5萬瑞典克朗。奧地利部分地區的居民更可向政府申請資助，應付多達5成維修人工費。這類誘因不但減少電子廢物，更可帶動本地維修業。

歐美消費者甚為重視維修權，乃至令所謂維修咖啡室（repair cafe）誕生，荷蘭最早在2009年已出現此類場所，免費提供維修服務之餘，更可建立社區歸屬感。本港亦有人組成「維修香港」，幫助基層市民維修家居與電器，更提供維修速成課程，傳授維修技巧。港人更可藉「香港小店」地圖，搜尋電器維修與二手店等資訊。

市民即使因價錢問題而寧願直接換購新產品，疫下也不妨嘗試自學維修技巧，乃至將其變成親子活動（見表），培養自己與孩子的動手能力。

▲ 維修物品可助延長其壽命，減輕堆填區壓力，光顧本地維修店更可增加本地就業，促進消費。（資料圖片）