AWS兩大服務攻港 助企業選購軟件數據 行政人員版 2021/06/25 分享： 企業加速數碼轉型，並採用雲端部署方案。AWS宣布，在香港全面推出AWS Marketplace和AWS Data Exchange服務。AWS稱，位於本港的獨立軟件供應商（ISV）、數據供應商和諮詢合 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 今日 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 iPhone 13 Pro渲染圖 瀏海更窄增顯示區 2021/06/24 iPhone 13 Pro渲染圖 瀏海更窄增顯示區 美電商投資AR 3D 助綫上家品大賣 2021/06/24 美電商投資AR 3D 助綫上家品大賣 AirPlay to Mac 蘋果機款非全適用 2021/06/23 AirPlay to Mac 蘋果機款非全適用 下周虛擬活動 三星或發布智能錶 2021/06/23 下周虛擬活動 三星或發布智能錶 AWS 商業 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 服務 產品 軟件 雲端