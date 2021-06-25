60師生組團打針 學生：冀為港出力 港聞版 2021/06/25 分享： 港府早前將接種疫苗年齡下調至12歲，學校自本月21日起可安排學生到疫苗中心接種。滬江維多利亞學校60名師生昨日到鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心打針，中心劃出3個接種區域專為學生服務。其中丁同學形容打針過 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 男地勤證染變種毒 機場中招機會高 今日 男地勤證染變種毒 機場中招機會高 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 今日 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 機場員工進禁區 8月起須接種證明 今日 機場員工進禁區 8月起須接種證明 議員促推失業支援 助舊經濟行業轉型 今日 議員促推失業支援 助舊經濟行業轉型 你可能感興趣 男地勤證染變種毒 機場中招機會高 今日 01:00 男地勤證染變種毒 機場中招機會高 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 今日 01:00 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 機場員工進禁區 8月起須接種證明 今日 01:00 機場員工進禁區 8月起須接種證明 新冠肺炎疫情 疫苗 滬江維多利亞學校 陳肇始 食物及衞生局 梁卓偉 林正財 范鴻齡