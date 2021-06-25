60師生組團打針 學生：冀為港出力

港府早前將接種疫苗年齡下調至12歲，學校自本月21日起可安排學生到疫苗中心接種。滬江維多利亞學校60名師生昨日到鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心打針，中心劃出3個接種區域專為學生服務。其中丁同學形容打針過

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