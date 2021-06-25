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男地勤證染變種毒 機場中招機會高

除1姊打首針科興 其餘家人均未接種

港聞版 2021/06/25

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本港新冠肺炎疫情反彈，維持16日的本地零確診、18日無源頭不明個案紀錄，昨雙雙「斷纜」。本港昨增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任地勤的27歲男子，其帶有

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