男地勤證染變種毒 機場中招機會高 除1姊打首針科興 其餘家人均未接種 港聞版 2021/06/25 分享： 本港新冠肺炎疫情反彈，維持16日的本地零確診、18日無源頭不明個案紀錄，昨雙雙「斷纜」。本港昨增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任地勤的27歲男子，其帶有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 今日 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 60師生組團打針 學生：冀為港出力 今日 60師生組團打針 學生：冀為港出力 機場員工進禁區 8月起須接種證明 今日 機場員工進禁區 8月起須接種證明 議員促推失業支援 助舊經濟行業轉型 今日 議員促推失業支援 助舊經濟行業轉型 你可能感興趣 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 今日 01:00 大埔污水病毒 源自運頭塘邨運亨樓 60師生組團打針 學生：冀為港出力 今日 01:00 60師生組團打針 學生：冀為港出力 機場員工進禁區 8月起須接種證明 今日 01:00 機場員工進禁區 8月起須接種證明 疫情 疫苗 餐廳 商場 機場 張竹君 陳肇始 診所 科興 梁卓偉