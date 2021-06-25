百事辦公室新政策 員工自選工作地點 行政人員版 2021/06/25 分享： 【本報訊】踏入疫後新常態，不少企業均改變工作模式，例如混合工作模式，容許員工選擇在辦公室或遠程工作。百事公司（PepsiCo）在疫情前亦有遙距工作政策，惟有不少限制及條件。現時該企摒棄所有限制，以新方 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試 2021/06/24 HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試 IBM多倫多新辦公室 擬招聘500員工 2021/06/23 IBM多倫多新辦公室 擬招聘500員工 Walmart擴生育福利 助員工聘助產士 2021/06/22 Walmart擴生育福利 助員工聘助產士 大部分日企女管理層不足10% 2021/06/21 大部分日企女管理層不足10% 外派僱員生活費用 港蟬聯全球最高城市 2021/06/18 外派僱員生活費用 港蟬聯全球最高城市 百事（PepsiCo，美：PEP） 疫情 在家工作 人力資源 遙距工作 職場文化 職業生涯