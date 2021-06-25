百事辦公室新政策 員工自選工作地點

【本報訊】踏入疫後新常態，不少企業均改變工作模式，例如混合工作模式，容許員工選擇在辦公室或遠程工作。百事公司（PepsiCo）在疫情前亦有遙距工作政策，惟有不少限制及條件。現時該企摒棄所有限制，以新方

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