  • 26°C
香港時間 : 2021625日 (五) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百事辦公室新政策 員工自選工作地點

行政人員版 2021/06/25

分享：

【本報訊】踏入疫後新常態，不少企業均改變工作模式，例如混合工作模式，容許員工選擇在辦公室或遠程工作。百事公司（PepsiCo）在疫情前亦有遙距工作政策，惟有不少限制及條件。現時該企摒棄所有限制，以新方

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試
2021/06/24
HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試
IBM多倫多新辦公室 擬招聘500員工
2021/06/23
IBM多倫多新辦公室 擬招聘500員工
Walmart擴生育福利 助員工聘助產士
2021/06/22
Walmart擴生育福利 助員工聘助產士
大部分日企女管理層不足10%
2021/06/21
大部分日企女管理層不足10%
外派僱員生活費用 港蟬聯全球最高城市
2021/06/18
外派僱員生活費用 港蟬聯全球最高城市
百事（PepsiCo，美：PEP） 疫情 在家工作 人力資源 遙距工作 職場文化 職業生涯

上一篇文章

疫情加快進化 迎電腦新年代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？