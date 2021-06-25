變種毒再入社區 嚴守邊關促接種

本港昨日新增7宗新冠確診，連不明源頭本地個案，悉數帶L452R變異株，港府坦承威脅與日俱增。涉該變異的Delta毒株患者，普遍病毒量高、傳染力強，已令環球多地失守，當局須實時審視各地疫情，以免太遲熔斷航班，亦要參考外地例子，研判行業強制接種疫苗的法理基礎和爭議，推動各界盡速打針。

延長英人隔離 審視風險名單

本地16天社區零感染紀錄斷纜，27歲男地勤昨確診，料涉印度最先發現的Delta毒株。由於社區此前不曾有此株，患者家人檢測亦呈陰性，當局和專家均相信源頭較可能為機場，已送病人曾接待的機員和同事等約180人前往檢疫。

Delta株肆虐全球，新加坡4月和5月錄得全部4款世衞受關注變種毒株，惟逾85%或428宗案例涉及該株，廣州最近短短1個月多達153宗，以色列剛決定延遲開關，英國單日新症亦反彈至2月以來最多的逾1.6萬宗。

以新症升勢計，英國和印尼情況相若，昨天各輸港4宗和兩宗。印尼今晨起列入A1組「極高風險」、航班全面禁止飛港前夕，港府總算從善而流，宣布英國下周一也升為A2組「甚高風險」，入境者不論有否打針，悉數檢疫21天。為免除打針縮檢疫「漏招」的疑慮，港府必須更貼時調整風險名單。

港大醫學院院長梁卓偉警告，Delta毒株患者可一傳6至8人，傳染力之高本港前所未見，加上入院重病率及死亡率高，敲響了極大警號。

本地航空業界或以新加坡樟宜機場爆出當地最大群組為鑑，已迅速出招應對地勤案例。機管局先要求員工8月起完成接種才可入禁區，國泰未幾公布，將「檢視」8月底前未打完兩針員工的僱用情況。

環顧全球，意大利4月1日創歐洲先河，訂立法令要求前綫醫護打疫苗，否則須調職或停薪留職最長1年，英國上周亦宣布院舍員工將需完成接種，莫斯科更勒令任何面向公眾的僱員打針。倘港府認為有立法需要，宜盡速諮詢建立執法框架。

意醫護英院舍 強制接種有先例

目前，銀行、工程等各行各業都有公司自行要求員工接種，英國出版社Bloomsbury在兩名員工命喪新冠之後，強制打針才可回辦公室；美國聯合航空日前公布，員工要完成接種才可飛往高危區域；澳航曾聲言，將要求員工和乘客一併打針。

按照英國法例，裁撤不打針員工有可能構成不公平解僱或者歧視，背後道德爭議不少，惟美國德州法院也曾判決挑戰地方醫院強制接種政策的員工敗訴，形容院方僅希望在沒傳染風險下治病救人，平衡了各方利益。中小企沒有國泰的資源，究竟能否促請員工打針，亟待勞工處提供清晰指引。

Delta株有甚高風險藉氣霧傳播，廣州曾有無口罩的茶客在廁所與帶毒者相遇14秒，就不知不覺中招，足以告誡港人時刻佩戴合規格口罩，並盡快接種疫苗，減少自身重症和身邊人染疫概率。當下，港府以加強污水和病毒檢測等內外力阻病毒擴散和入侵之餘，顯然亦要從速發布強制打針的指引。

責任編輯：陳靜芬