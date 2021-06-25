元朗YOHO MALL奇幻派對 重現《愛麗絲夢遊仙境》經典場景

同愛麗絲一齊去探險，係好多小朋友嘅夢想。黛安最近收到白兔先生嘅邀請函，原來《愛麗絲夢遊仙境》一眾好友，將會喺7月10日至8月29日暑假期間，去元朗YOHO MALL舉行奇幻派對，重演戲中多個經典場景呀！

聽講今次「愛麗絲童夢光影仙境之旅」會由YOHO MALL I 嘅中庭開始，由多個熟悉面孔嘅大型塑像迎接大家，奇幻仙境入口就以高達3.5米高嘅奇異發光花做標記，穿過精緻嘅閘門，即可見到多個熟悉嘅奇幻畫面，例如布滿奇形怪狀時鐘、發光撲克牌等嘅「時光仙境隧道」。仙境入面仲有淘氣又神出鬼沒嘅妙妙貓，喺「妙妙貓層層疊茶飲魔法」出沒；亦有瘋帽子喺「瘋狂茶敘」，等大家做座上客。大家更可以見到純真可愛又充滿好奇心嘅愛麗絲，即將墮進「奇幻兔子洞」嘅一刻，真係令人好期待啊。

去完仙境當然要買手信做紀念啦，到時YOHO MALL I中庭將設置期間限定店，發售超過300款主題精品，部分更係活動限定。黛安就私心推介無綫充電器、Airpods case、Switch Case等，精美又實用。買滿指定金額，仲可以換領獨家「夢幻茶具套裝」或「多用途收納袋套裝」收藏㖭。

本文轉載自《晴報》