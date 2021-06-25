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不發怒、不訓話、不公開

行政人員版 04:00 2021/06/25

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早前我寫了一篇「不懲罰犯錯，只懲罰欠誠信」的文章，有朋友問︰「當真的有錯時，除了修正錯誤，還應該如何與當事人、其他團隊溝通？」

當然出錯的時候，修正錯誤是最重要的，但不是所有錯誤都能修正，不能修正的話，就要想方法令錯誤的負面影響減到最低，並從中學習。而最不應該的是問責，原因在上一篇文章詳述了。

至於怎樣和當事人溝通，我認為做管理和做父母很類似，首先要保持心平氣和。當然這是不容易的，但也請努力去做。

如果小朋友犯錯會給你鬧死的話，他們是死也不會讓你知道的。同事也一樣，發怒只會讓他們盡量掩飾錯誤，對事情一點幫助也沒有。

另外，我認為即使心平氣和地訓話，也是不必的。同事已經是成年人，從事情的結果已經領會到自己犯錯，沒必要跟他們嘮嘮叨叨的訓話，訓話只會孕育反抗情緒，否認錯誤甚至推卸責任。作為上司，只要鼓勵他們從中學習已經很足夠。

至於和其他團隊溝通，我看過Netflix創辦人Reed Hastings的著作《No Rule Rules》，他說要公開錯誤，讓其他人學習。我認為華人社會比較困難，不發怒、不訓話已經足夠，低調處理讓當事人自己學習好了。反正其他人也許可以從非正式渠道知悉並從中學習，還是不要公開讓當事人難受。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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