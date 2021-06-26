跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」

【新盤拆局】啟德跑道區有多幅住宅地，維港1號作為跑道區首個開價的新盤，折實呎價$19,888至$26,204，價錢具指標性。港鐵啟德站一帶新盤，由2016年每呎約$1.2萬起，到今年每呎約$2.4萬起

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