跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 置業家居 2021/06/26 分享： 【新盤拆局】啟德跑道區有多幅住宅地，維港1號作為跑道區首個開價的新盤，折實呎價$19,888至$26,204，價錢具指標性。港鐵啟德站一帶新盤，由2016年每呎約$1.2萬起，到今年每呎約$2.4萬起 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 今日 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 維港1號全面睇 今日 維港1號全面睇 你可能感興趣 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 今日 01:00 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 維港1號全面睇 今日 01:00 維港1號全面睇 最新專欄文章 更多 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 今日 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 維港1號全面睇 今日 維港1號全面睇 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 2021/06/19 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 2021/06/19 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 2021/06/19 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 一手市場 啟德