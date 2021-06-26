維港1號是啟德跑道區首個推售的新盤，位於承豐道21號，提供1,059個單位，由2幢高座及1幢低座組成，標準戶間隔由1房至4房，實用面積由約329至1,793平方呎。預計關鍵日期為2023年3月31日。

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