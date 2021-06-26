維港1號全面睇 置業家居 2021/06/26 分享： 維港1號是啟德跑道區首個推售的新盤，位於承豐道21號，提供1,059個單位，由2幢高座及1幢低座組成，標準戶間隔由1房至4房，實用面積由約329至1,793平方呎。預計關鍵日期為2023年3月31日。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 今日 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 今日 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 你可能感興趣 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 今日 01:00 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 今日 01:00 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 最新專欄文章 更多 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 今日 啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 今日 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 2021/06/19 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 2021/06/19 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 2021/06/19 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 維港1號 啟德 一手市場