啟德跑道區首個住宅 維港1號首批212伙 折實價由$656.3萬起 置業家居 2021/06/26 分享： 啟德跑道區新盤首度登場，由中國海外發展的維港1號首批共212伙，1房折實價由$656.3萬起，折實呎價由$19,888起。 維港1號日前公布首張價單，合共212伙，實用面積329至643平方呎，包括62 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 今日 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 維港1號全面睇 今日 維港1號全面睇 你可能感興趣 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 今日 01:00 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 維港1號全面睇 今日 01:00 維港1號全面睇 最新專欄文章 更多 維港1號全面睇 今日 維港1號全面睇 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 今日 跑道區配套未成熟 新盤呎價有「水位」 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 2021/06/19 鐵路盤全面起動 沿綫物業量價齊升 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 2021/06/19 【荃灣綫】荃灣站綠楊新邨現約80伙放盤 最平叫價$690萬起 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 2021/06/19 【觀塘綫】九龍灣站德福花園 頂樓1房 $580萬有交易 印花稅 啟德 維港1號 一手市場