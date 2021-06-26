沙田畢架‧金峰下月現樓招標 售價參考九肚山 置業家居 2021/06/26 分享： 遠東沙田大埔道豪宅項目畢架‧金峰提供66伙，戶戶過千呎，下月會以現樓形式登場，價錢參考九肚山。 遠東發展有限公司地產總裁方文昌表示，畢架‧金峰會以招標形式推售，價錢參考九肚山。遠東發展有限公司營業及市務 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下周公布價單 今日 上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下周公布價單 渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 2021/06/19 渣甸山皇第累沽8伙 近3,000呎複式戶曝光 裝潢典雅 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 2021/06/19 何文田VAU Residence 即日首輪開售55伙 啟德THE HENLEY I 62伙售價低於千萬 第2期有機接力下月賣 2021/06/19 啟德THE HENLEY I 62伙售價低於千萬 第2期有機接力下月賣 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 2021/06/12 啟德維港1號跑道區頭炮 擬短期內推 豪宅 一手市場