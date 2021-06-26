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上環42 TUNG ST.涉13伙 最快下周公布價單

置業家居 2021/06/26

分享：

The Development Studio（TDS）上環東街盤正式命名為42 TUNG ST.，僅提供13個單位，採用一層一伙設計，實用面積由585平方呎起，市場預期下周開價。

項目共提供13個單位，

...

欄名 : 新盤速遞

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