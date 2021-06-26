東頭邨配套齊全涉逾6,600伙 居二入場價$240萬起

黃大仙區公屋及居屋屋苑林立，向來為一眾白居二及綠表的上車買家所留意，若追求平價上車盤，不妨考慮入市公屋單位。而位處九龍城與新蒲崗之間的東頭邨，近期便成為不少買家的心頭好，屋苑本月已錄得7宗白居二成交，

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