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東頭邨配套齊全涉逾6,600伙 居二入場價$240萬起

置業家居 2021/06/26

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黃大仙區公屋及居屋屋苑林立，向來為一眾白居二及綠表的上車買家所留意，若追求平價上車盤，不妨考慮入市公屋單位。而位處九龍城與新蒲崗之間的東頭邨，近期便成為不少買家的心頭好，屋苑本月已錄得7宗白居二成交，

...

欄名 : 樓市熱話

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