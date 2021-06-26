東頭邨配套齊全涉逾6,600伙 居二入場價$240萬起 置業家居 2021/06/26 分享： 黃大仙區公屋及居屋屋苑林立，向來為一眾白居二及綠表的上車買家所留意，若追求平價上車盤，不妨考慮入市公屋單位。而位處九龍城與新蒲崗之間的東頭邨，近期便成為不少買家的心頭好，屋苑本月已錄得7宗白居二成交， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 東頭邨裝修簡約 今日 東頭邨裝修簡約 東頭邨四正實用 今日 東頭邨四正實用 東頭邨寬敞新淨 今日 東頭邨寬敞新淨 你可能感興趣 東頭邨裝修簡約 今日 01:00 東頭邨裝修簡約 東頭邨四正實用 今日 01:00 東頭邨四正實用 東頭邨寬敞新淨 今日 01:00 東頭邨寬敞新淨 最新專欄文章 更多 東頭邨寬敞新淨 今日 東頭邨寬敞新淨 東頭邨四正實用 今日 東頭邨四正實用 東頭邨裝修簡約 今日 東頭邨裝修簡約 地板問題較多 部分位置需要加固【獲91分】 2021/06/19 地板問題較多 部分位置需要加固【獲91分】 凱滙望內園景 2021/06/19 凱滙望內園景 中原地產 上車盤 放盤 移民 銀行 東頭邨 白居二 黃大仙區 尚翠苑