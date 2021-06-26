瞄準港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯

疫情爆發至今，超市生意愈趨暢旺，當中新世界韓國食品公司於近年積極擴充，其品牌現於香港共開設10間分店，包括超市及餐廳。最近其品牌強勢登陸北角匯的3,800呎地舖，新店結合自家六大品牌，打造全港首間「韓

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