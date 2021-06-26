  • 27°C
香港時間 : 2021626日 (六) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瞄準港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯

置業家居 2021/06/26

分享：

疫情爆發至今，超市生意愈趨暢旺，當中新世界韓國食品公司於近年積極擴充，其品牌現於香港共開設10間分店，包括超市及餐廳。最近其品牌強勢登陸北角匯的3,800呎地舖，新店結合自家六大品牌，打造全港首間「韓

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」
2021/06/12
許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」
各國快速移民方法
2021/06/12
各國快速移民方法
OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成
2021/06/05
OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成
90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工
2021/05/29
90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工
金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝
2021/05/22
金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝
韓國菜 人物專訪 超市

上一篇文章

東頭邨寬敞新淨

下一篇文章

CCL連升4周 距歷史高位僅1.25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？