瞄準港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯 置業家居 2021/06/26 分享： 疫情爆發至今，超市生意愈趨暢旺，當中新世界韓國食品公司於近年積極擴充，其品牌現於香港共開設10間分店，包括超市及餐廳。最近其品牌強勢登陸北角匯的3,800呎地舖，新店結合自家六大品牌，打造全港首間「韓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 2021/06/12 許瑩電視主持轉型 做移民專家助人「移民不移居」 各國快速移民方法 2021/06/12 各國快速移民方法 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 2021/06/05 OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 2021/05/29 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 2021/05/22 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 韓國菜 人物專訪 超市