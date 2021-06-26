CCL連升4周 距歷史高位僅1.25% 置業家居 2021/06/26 分享： 中原城市領先指數CCL報188.10點（根據6月14日至6月20日簽訂正式買賣合約，5月31日至6月6日簽臨時買賣合約計算），按周升0.81%，連升4周共1.95%。 四區樓價方面，出現3升1跌情況。港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周再升0.49% 有望重返歷史高位 2021/06/19 CCL按周再升0.49% 有望重返歷史高位 CCL按周升0.28% 年中有機重返歷史高位 2021/06/12 CCL按周升0.28% 年中有機重返歷史高位 CCL按周回升0.36% 創2019年9月後新高 2021/06/05 CCL按周回升0.36% 創2019年9月後新高 CCL終止5連升 按周跌0.09% 報184.49點 2021/05/29 CCL終止5連升 按周跌0.09% 報184.49點 CCL按周升0.53% 連漲5周 報184.65點 2021/05/22 CCL按周升0.53% 連漲5周 報184.65點 中原地產