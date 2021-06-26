新盤一按 為何不應統稱為「呼吸PLAN」？

新盤熱賣，對於發展商那些高成數的一按安排，市場有時習慣稱之為「呼吸PLAN」。但此稱呼在絕大多數時間都名不副實，容易予買家一個容易批核的印象，甚至導致買家作出錯誤的入市決定。

價單多列明基本審批要求

在新盤開售時，只要項目價單上的付款安排有高成數一按，部分物業代理、傳媒有時會稱之為「呼吸PLAN」。此名稱源於數年前一個新盤的一按安排，發展商聲稱無審批要求，「只要申請人有呼吸，都會獲批」。如聲明屬實，稱此種按揭安排為呼吸PLAN問題不大。問題卻是，其他新盤的一按安排，大部分在價單列明基本的審批要求，而且罕有發展商承諾「必批」。此時還要稱此類樓按貸款為「呼吸PLAN」，便是名實不符。

或者有人以為，不過是一個稱呼罷了，只要行內人明白那是指非銀行提供，審批標準較銀行寬鬆的按揭安排便可以了。問題是，新盤買家卻很難說是行內人，甚至不少買家可能是初次置業者，欠缺申請按揭的經驗。當他們聽到「呼吸PLAN」時，望文生義，以為容易批核，可能由此影響入市決定。

置業新手易產生誤會

回看每個月的新盤成交及撻訂統計，會發現每月新盤成交中，總有2、3%的買家，在簽約後不久即取消交易，撻訂離場。在整體樓價大致上升的情況下，這些買家大概不會是突然看淡後市而決定止蝕離場。較可能的撻訂原因，應該是簽約後才發現難以取得按揭融資，如果買家本身欠缺資金完成交易，便只好撻訂。

孔子說：「必也正名乎」。雖然老套，但各方人士在討論牽涉重大財務安排的事務時，避免令人誤會的稱呼，應該不是過分的要求。

當然，簽約後才發現難以取得按揭融資，不一定出於對新盤一按易批的誤會。可以單純是申請人連銀行一按的審批要求都不大了解，抱持多年前的觀念：銀行可借7成，供款不逾月入一半便會獲批等等。只好說，作為買家，無論打算向甚麼機構申請按揭，也宜在作出入市決定前，向相關機構了解基本的審批要求，以減少撻訂風險。

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▲ 新盤買家在作出入市決定前，無論打算向甚麼機構申請按揭，宜向相關機構了解基本的審批要求，以減少撻訂風險。（資料圖片）