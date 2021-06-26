恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 置業家居 2021/06/26 分享： 位處珠海香洲的香海大橋將於年底通車，而坐擁橋頭堡位置優勢的恒裕江山滙將被看高一綫，項目現正推售2期單位，附帶精致裝修，入場門檻由約￥164萬起。 恒裕江山滙佔地約14萬平方米，建築面積約46萬平方米，分 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 2021/06/12 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 2021/06/05 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 2021/05/22 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 2021/05/15 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 2021/05/08 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 物業