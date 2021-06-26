恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起

位處珠海香洲的香海大橋將於年底通車，而坐擁橋頭堡位置優勢的恒裕江山滙將被看高一綫，項目現正推售2期單位，附帶精致裝修，入場門檻由約￥164萬起。

恒裕江山滙佔地約14萬平方米，建築面積約46萬平方米，分

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