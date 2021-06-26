倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景

英國物業向來受港人歡迎，其中遠東發展旗下英國倫敦金絲雀碼頭高級住宅項目Consort Place，共提供495伙，戶型涵蓋開放式至3房，亦備有豪華會所。

Consort Place為單幢式項目，樓高63

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