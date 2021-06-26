倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 置業家居 2021/06/26 分享： 英國物業向來受港人歡迎，其中遠東發展旗下英國倫敦金絲雀碼頭高級住宅項目Consort Place，共提供495伙，戶型涵蓋開放式至3房，亦備有豪華會所。 Consort Place為單幢式項目，樓高63 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 2021/06/19 悉尼One Sydney Harbour擁港灣大橋景 1房$1,200萬入場 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 2021/06/12 新加坡Cyan頂層特色戶 特高樓底 備私人泳池 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 2021/06/05 倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 2021/05/29 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 2021/05/15 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 倫敦 英國 海外物業 銀行