【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 置業家居 2021/06/26 分享： 「很多人以為石材鋪法等同瓷磚，可以任意敲打。」詹sir提出，有些人檢查時大力撞擊石材，其實是不對的。首先，大家應了解石材的安裝方法，皆因檢查方法略有不同。以牆身為例，3種安裝方法包括「乾掛法」、「鑲貼 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 1分鐘教室 相關文章 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 今日 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 你可能感興趣 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 今日 01:00 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 最新專欄文章 更多 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 今日 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 2021/05/15 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 2021/05/08 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 掛畫與植物 亂擺位影響運勢 2021/05/01 掛畫與植物 亂擺位影響運勢 詹sir教驗家電 再驗浴室傢俬 2021/03/13 詹sir教驗家電 再驗浴室傢俬 驗樓 詹濟南 家居 裝修設計 新鴻基地產（00016） 建材 家居意外 設計