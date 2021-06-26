【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水

「很多人以為石材鋪法等同瓷磚，可以任意敲打。」詹sir提出，有些人檢查時大力撞擊石材，其實是不對的。首先，大家應了解石材的安裝方法，皆因檢查方法略有不同。以牆身為例，3種安裝方法包括「乾掛法」、「鑲貼

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