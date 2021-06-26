詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要

今期《1分鐘教室》，詹sir教你驗露台及雲石。「走出露台檢查，先確保自己不被反鎖於門外。」詹sir提示，大家檢查露台前，首先看看圍欄是否穩固，否則任何物件跌下傷及途人，後果難以估計。

【露台篇】小心圍欄

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