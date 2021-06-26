詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 置業家居 2021/06/26 分享： 今期《1分鐘教室》，詹sir教你驗露台及雲石。「走出露台檢查，先確保自己不被反鎖於門外。」詹sir提示，大家檢查露台前，首先看看圍欄是否穩固，否則任何物件跌下傷及途人，後果難以估計。 【露台篇】小心圍欄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 1分鐘教室 相關文章 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 今日 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 你可能感興趣 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 今日 01:00 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 最新專欄文章 更多 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 今日 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 2021/05/15 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 2021/05/08 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 掛畫與植物 亂擺位影響運勢 2021/05/01 掛畫與植物 亂擺位影響運勢 詹sir教驗家電 再驗浴室傢俬 2021/03/13 詹sir教驗家電 再驗浴室傢俬 驗樓 詹濟南 家居 裝修設計 新鴻基地產（00016） 建材 家居意外 設計