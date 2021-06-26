慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 副刊版 2021/06/26 分享： 大埔慈山寺由李嘉誠興建，背山面海，一尊潔白的如意輪觀音像映照幻影紅塵。最近寺方推出以現代森林療癒體系為藍本的佛法修持活動「慈森．山林療癒」，讓大家暫別城市，以身體五感感受山風鳥鳴、草木潤澤的意境，從而 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 2021/06/23 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 2021/06/23 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 2021/06/22 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 2021/06/19 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 暑假放電 4大親子室內遊樂場推介 2021/06/19 暑假放電 4大親子室內遊樂場推介