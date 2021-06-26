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慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏

副刊版 2021/06/26

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大埔慈山寺由李嘉誠興建，背山面海，一尊潔白的如意輪觀音像映照幻影紅塵。最近寺方推出以現代森林療癒體系為藍本的佛法修持活動「慈森．山林療癒」，讓大家暫別城市，以身體五感感受山風鳥鳴、草木潤澤的意境，從而

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欄名 : 本地遊

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