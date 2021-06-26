解構數碼人幣 3種誤解宜釐清

上周本欄介紹了數碼人民幣的便利性質及其戰略意義（「數碼人民幣時代來臨」，6月19日），中國是率先大規模測試央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）的大型經濟體，同期歐洲央行仍在研究階段，預計要到2025年才有望推出數碼歐元；美聯儲及日本央行更是「十劃未有一撇」，對推出CBDC一直持謹慎態度。

因此，筆者留意到有言論指，中國的CBDC在技術和政策上遙遙領先其他國家，甚至有望打破美元霸權地位云云。這些都是過分樂觀的幻想，筆者希望借本欄澄清一下。

現有監控能力 幾近無盲點

一種是普遍輿論認為，數碼人民幣結合了區塊鏈技術，具有無與倫比的監控能力，讓政府可以追溯每一筆開支，於是金融犯罪、貪官逃稅等無所循形。這種說法在技術上可行，但忽視了中國政府現有的監控能力。例如，現時內地居民使用移動支付工具，須將微信或支付寶賬號綁定銀行卡，交易均須通過由人民銀行成立、名為「網聯清算」的中央清算平台，跨國交易則須經由中國外滙交易中心處理。

故此，不論來自國內或國外的交易，中國的監管部門一早已實施實時監測，必要時更可要求商業及公營機構提供紀錄。除非堅持永遠使用傳統現金，否則中國的監管部門幾乎沒有盲點，將來數碼人民幣在全國通行後，只會令監管當局的覆蓋範圍更臻完美，而並非由無到有。

許多人對CDBC的盲目追捧，源自對貨幣供應量的誤解。在經濟學中，貨幣供應量有3層定義，分別是狹義的M0（現金）、M1（現金+銀行活期存款）和廣義的M2（現金+銀行活期及定期存款）。

僅代替部分M0 或設持有上限

根據人民銀行的設計，數碼人民幣只會用來代替一部分M0，而截至2020年末，中國的M0有約8萬億元人民幣，遠低於M1約61萬億元及M2約215萬億元。將來，人行很大機會透過一般商業銀行分發CDBC，例如以發放薪資的形式，讓公眾持有並使用數碼人民幣，然而人行不會為數碼人民幣支付利息，筆者亦估計人行會設定持有上限，甚至可能比一般人預期為低。

故此，讀者可理解數碼人民幣不是另一種「銀行戶口」，也不是另一種「微信支付」，它僅是沒有實體的現鈔。事實上，人行小心翼翼，刻意限制數碼人民幣的供應，是不希望大量儲戶棄用銀行存款而轉向數碼人民幣，增加銀行融資的難度，造成金融風險。

第二種論調認為，人行可透過數碼人民幣控制資金的運用，例如讓它在指定時間內「激活」，並只能用於放貸中小企，從而為某一經濟板塊提供針對性的刺激。

貨幣控制太細緻 不利人幣國際化

這種說法在技術上行得通，但對大局的考慮欠缺周全：科技上有能力做，不等於應該做，若然中國對貨幣控制達到如此細緻的地步，便會大幅干擾市場運作（例如放貸方的商業決定），客觀上等同退回中央計劃經濟，筆者認為不可能。況且，一種由長官意志施加用途限制的貨幣，必然會打擊國內外持有者的信心，對人民幣的國際化進程更是不利。

第三種論調認為，數碼人民幣可以如微信、支付寶一樣通行海外，令人民幣一躍成為全球主要貨幣；但現實是，人民幣只佔國際支付總額的2%。商戶和投資者決定使用哪種貨幣時，會考慮貨幣兌換的自由度、對發行國家法律體系的信任度等。由於中國實施資本管制，大部分西方國家的人民又對中國有根深蒂固的疑慮，因此相比美元、歐元、日圓等，人民幣的吸引力仍然難以企及，制約人民幣的因素是政治和制度，而不是技術。

總括而言，人行發展數碼人民幣的棋局尚小，但另有深層的盤算和謀略，筆者將另文再談。

▲ 中國是率先大規模測試央行數碼貨幣的大型經濟體，歐洲央行預計要到2025年才有望推出數碼歐元，美聯儲及日本央行更一直持謹慎態度。（新華社資料圖片）