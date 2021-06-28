朋友去海南島的高爾夫球場打球，之前看過報道，海南島的球場，全中國最佳，就順道打探下中國的高爾夫球發展情況。傳統印象，打的當是老闆級及高管。三年前的評級十大之中，海南島就佔了三個球場，包括第一的中信山欽灣，以及神州半島東場和海口觀瀾湖黑石場。現在相信好多是更分散到各地，且都大升級。

看到頗吸引的，有在雲南玉龍雪山高海拔的、有亞洲最大的深圳觀瀾湖。當然近年名聲在外有昆明春城湖畔球場，又天然峽谷又深沙坑種種奇觀，是把打球結合旅遊。

也好奇，中國高球的市場怎樣。正常產業鏈，應起碼包括高爾夫球場、球具製造商、本土高爾夫用品品牌、高爾夫媒體、賽事、出名的高爾夫球手等等。早十幾年前接觸時，就有主流的說法，認為球具市場都被外國牌子佔了。這當然和高球主要仍為高端運動為主，跟身份及消費力對稱。事隔多年，打球的人略見普及（但仍遠非流行，和中國球場絕大部分仍為高價會員制有關），球具該生意大增，球友卻說，見到好多大球場的周邊，都會開很多廉價山寨球具及高球服店，正牌生意不一定好做。

產業鏈方面，真仍是賺富人錢，而非像美國那種普羅消費運動市場。美國有超過萬五個高球場，當中大部分市民其實都可公開訂場。而中國自一九八四年在中山開第一個高球俱樂部後，經過幾波挑戰，好多是土地問題（常和房地產發展有關），後來需整改，現在也只是五、六百個之間。

但培養中國自己的出名球手倒見得積極，早期的張連偉、梁文沖，都是挑出來去練打（梁本是農民子弟），如今則有馮珊珊、李昊桐、劉鈺、竇澤等新一代。