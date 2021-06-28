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空腹運動無助燒脂

副刊版 2021/06/28

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「早上做運動的話，燒脂效果會較晚上更好嗎？」Janet問道，我笑說：「早上我們剛睡醒，就如電池儲滿電一樣；相反到了晚上，我們經過一天辛勞工作，體力或及不上早上，運動效果亦然；而且早上做過運動，新陳代謝也可有效提升；不過，平日大家都要趕上班及上學，要早上做運動實在不易。」

Janet堅定地說：「的確如你所說，每晚放工後，我已疲累得不想動起來，所以我決定給自己一項挑戰，就是在上班前先做三十分鐘運動，健身室鄰近公司，也十分方便。」

我支持她說：「好！但早上別空腹進行運動，應先吃點東西。」

Janet愕然地說：「不是說空腹運動會更有效燃燒脂肪嗎？」

我大力反對：「不！血糖低並非等同脂肪可有效燃燒，相反，若血糖水平低，容易令人乏力、暈眩。運動前建議進食含碳水化合物食物，五穀類如麵包、粉麵、麥片、餅乾，水果類如香蕉、蘋果或奶類如牛奶、乳酪等也可。」

Janet擔心地說：「但吃飽早餐不能立即運動，我怕早上沒太多時間呢！」

「毋須吃完整份早餐才運動，若時間不夠的話，可簡單吃一片麵包、數片梳打餅或茶餅、一條香蕉或喝一杯低脂牛奶也可，待運動後才如常吃早餐。要知道，汽車也要入油，才能開動引擎；我們也要有體力，才能發揮理想的狀態做運動。」

（編按：讀者可【按此】收看營養師建議運動後的飲食。）

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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