很多機構搞團建（Team-building），已變年度例牌員工活動，通常都是人事部做選擇之決定，有些團建非常表面化，一齊煮飯仔、唱歌仔，近年又興玩密室逃脫、體能挑戰諸如此類，玩完又沒有適當的思考導向或總結，圍威喂過完一日就稱之為team-building，為做而做，其實當中很多參與者都不知意義何在，甚至會有人呻：「已是成年人，想不到大人大者還要焗住參加猶如小學生的陸運會」，實在情何以堪！

近日，網上有篇《年輕人為甚麼反感團建》的文章提及，有一項共有七千七百六十八名受訪者參與的投票中，有六千零八十七人被問及「如果可以選擇，你是否會參加團建？」時，選擇了「不會，團建是大型尷尬現場。」看留言才有趣：「花自己的錢、自己的時間跟不喜歡的人一起吃不喜歡的飯菜、做不喜歡的活動。」一句話把「團建」重新定義，相信共鳴者也不少。還有網民說：「明明不熟，還要老團建，笑面相迎，年輕人應付這些真的很累。」何只年輕人，資深中年人更叫苦連天，若人事部「唔生性」，安排那些一把年紀的，也要攀石、翻高牆、跳彈床等活動，簡直半條人命俾埋佢，團建變搵命搏，慘過返工。

至於團建做甚麼最合宜？沒有標準答案，因為每間機構或每個團隊的組合都不一樣，若想團建完成後大家至少有種愉快心情，我相信事前能讓員工參與提供意見，令他們未出發有少許期待，總比人事部決定完才出memo知會所有人來得好。

而最不討好的團建一定是：一、安排在周末舉行，連假都蝕埋。二、強制參與，不准請假。三、活動地方路途遙遠，經歷舟車勞頓，骨頭散晒，到第二朝又要準時上班。四、大清早就要去到現場，比返工還要早起床。五、要員工進行體力透支的競技比賽或扮鬼扮馬的綜藝表演，逼人賣命或賣藝。