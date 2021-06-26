歐洲開關爭旅客 針前外遊風險大

暑假在即，歐洲國家紛紛趁疫情稍緩放寬入境限制救經濟，最新便有法國開關，未接種疫苗的港人可免檢疫旅遊。港府日前宣布已打針人士外遊回港的檢疫期可縮短後，市民隨即熱搜旅遊網站，但變種毒株肆虐全球，已完成接種人士出遊尚且要警惕防疫，全無抗體者想前赴外地更應三思，以免自身滯留海外或染疫之餘，連帶本港的防疫網都出現缺口。

7、8月旅遊旺季即將到臨，繼歐盟上周建議成員容許本港及澳門人免打針旅遊，法國周四亦表示，將把香港和台灣等地列入邊境開放綠區名單，港人前往法國等同歐盟居民，只要有近期陰性核酸、以至快速抗原檢測證明，即可出入境，且毋須隔離。

法列港綠名單 快檢可免隔離

根據歐盟委員會資料，全歐洲已有20個國家在「歐盟新冠數碼證書」下月正式實施前率先推行，讓外國人免費申請前往歐盟，現時法國更加入希臘和德國等近鄰行列，直接容許低風險地區人士藉檢測免檢入境。

新冠肺炎去年初在港爆發，大部分市民已1年半沒外遊，現時泰國下月也將重開布吉，讓已打針人士免檢度假，港人更蠢蠢欲動。

當特首林鄭月娥周一宣布，打完兩針的港人除非出遊極高或甚高風險地區，否則返港隔離期可一律縮至7天，旅遊預約網Skyscanner的搜尋量隨即大增43%，熱門目的地包括內地、日本、美國和英國，另一網站Expedia的澳門搜索量亦急增40%。

不過，環球疫情仍然反覆，像法國每日新症其實仍有兩、三千宗，當地綠色名單上不少地方如美國、日本和韓國，港府仍然評為高風險，故絕不可小覷在旅遊景點染疫的概率。

Delta變異毒株傳染力極強，連有甚高接種率的英國都被攻陷，疫情急轉直下，歐洲大陸人口自由流動，受波及的風險自然亦高。港人歐遊返港後，難保不會因港府風險評級轉變須延長隔離、甚至滯留當地，大失預算。

歐洲自由流動 變種毒易擴散

美國知名華裔醫生溫麟衍告誡未打針人士暫時別外遊，因機場、火車站總有其他未接種者有播毒之虞，而且倘若目的地爆疫，就算不是自身中招，要是抱恙怕亦難以求醫。

雖然針後外遊未嘗不是稍為紓壓後再長久抗疫的選項，哈佛大學醫學副教授Joseph Allen提醒，單計出入境，航機起飛前換氣情況已較差，與人多擠迫的安全檢查區、行李輸送帶和登機閘口一樣，均不能鬆懈。

港航男地勤昨天證實染上Delta毒株，衞生防護中心亦公布，有家住元朗少女月中抵英後確診，源頭暫時皆不明。本地過去與零感染目標失諸交臂，為免更多難纏毒株在暑假突破防綫，若市民衡量利弊過後仍想外遊散心，為己為人，最好還是先完成接種，且時刻保持警惕，防疫至上。

責任編輯：陳靜芬