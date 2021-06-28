李家超任政務司長 改革公僕紀律？

警務人員出身的保安局局長李家超升任政務司司長，由警務處處長鄧炳強接替其局長職務。因為今次晉升之問責官員皆為警隊出身，故有輿論形容此乃「武進文退」現象，也就是政務官失勢，並預期特區將繼續採取強硬管治手腕--這種看法實屬不少傳媒過往常用的「一味靠嚇」伎倆，隨後便是訴諸所謂的無力感，藉以持續煽情。

政治中立原則 修訂指引罰則

從公共行政的角度，現屆特區政府畢竟只剩下一年任期，與其形容這次高層調動為武官從此上位的一次管治結構轉變，更大機會像是針對性措施。至於所針對的目標，從政務司司長的定位乃「公務員之首」這點推論，新任政務司司長應會聚焦政府內部，尤其就公務員的紀律問題，進行即時改革。

宏觀而言，新任政務司司長明顯需要因應前年社會暴亂期間，即前年8月2日舉行的公務員集會，就公務員的政治中立原則，提出進一步指引以至修訂罰則。此外，由於公務員宣誓程序基本上已完成，接下來的工作，將會是具體研究如何在不削減公務員作為個人的公民與政治權利下，確保不會有少數人陽奉陰違（如過去一些法庭案件所顯示），最終影響國家安全--從今次調動的時機估計，這些有關公務員團隊對國家安全當承擔甚麼責任的新指引，似乎必須在現屆政府餘下一年的任期完成。

未來3選舉 「由亂到治」關鍵

為甚麼只得一年時間那麼短？這樣就必須反過來看看，到底未來一年會有何大事發生。正如新任警務處處長鄧炳強上周五的發言，未來會舉行3場（選委會、立法會、行政長官）極其重要的選舉。從政治意義的角度分析，這3場選舉若能順利選出未來治港的愛國者，某程度上可視為「由亂到治」的最後一幕：破壞與搗亂的黑暴分子和議員相繼被拘捕或逃亡，透過社會不同界別、不同階層的市民投票授權，正式換入一班新人，整體觀感才算是收拾局面、圓滿結束。

事實上，特首在較早前亦曾經透露，新一輪選舉將會有多項嶄新安排，正在研究中的新猷包括以電子方式取票、安排特別通道等等，當中牽涉的政策局和部門，包括由負責新技術的創科局、票站管理的民政事務局和教育局、以至一切協調事項的政制及內地事務局。由於選舉管理委員會主席馮驊始終並非特區政府中人，故此根本不可能在短時間內，同時疏理各種法律及技術細節，於是有關的選舉工作便只可以由政務司司長作宏觀調控。

以警隊及保安局出身的李家超作為政務司司長處理相關選舉事務，其實不一定與原來的政務司司長之能力有關，因為除了實際上的執行工作，公共行政及企業管理亦經常提到signalling（直譯為「發訊號」）的問題：也就是如何透過換個新面孔，從而對內和對外發放信息。始終政務官一般予人較注重流程是否暢順的問題，現在換上李家超，則會即時產生一種「人人皆不容有失」之觀感，意思是由內到外各個細節均要求滴水不漏，以提防有人鑽空子，甚至出現作弊的情況（像部分選民發現自己投票前已被人刪走選民登記冊內的名字）；尤其選舉事務處不止一次發生電腦失竊事件，加上未來還有各樣新流程，實在需要由政府最高層慎重安排，確保跨部門群策群力完成最後一幕。

固然除了選舉工作，政務司司長本身的職務範圍很廣，包括於去年抗疫期間，政務司司長便要就商務及經濟發展局所負責以外之行業，與不同業界代表研究如何提供現金支援。

以零售業為例，由於此業界並不像飲食業需要發牌才可經營，故哪些商戶才合資格申請補助、如何定義、如何劃綫，便得由政務司司長統籌始能夠解決。

隨着本港新冠肺炎疫情逐漸步入相對穩定之階段，政務司司長的主要工作目標有調整，實屬意料中事。在社會整體復甦方面，透過內地的「內外雙循環」策略令香港經濟反彈，關鍵在於與內地各省市及全球不同地方以「疫苗氣泡」方式通關。

疫苗氣泡談判 料可加快進度

既如是，由曾任保安局局長、熟悉邊境政策的李家超負責統領談判工作，估計應該可以加快進度。

此外，《港區國安法》生效一年，建立相關單位及其他基礎工作（如以新法例作拘捕或保釋的原則、涉及的罪行範圍和對象），亦隨着法庭展開審理首宗案件，第一階段總算完成。

至於下一階段相關工作，根據《港區國安法》第九條：「香港特別行政區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理」，明顯涉及許多跨政策局及部門的協調功夫，所以也需要特別熟悉國家安全事務的政務司司長出手，方能令政府內部盡快完成各種流程之餘，同時確保萬無一失。

最後，明年是香港特別行政區成立25周年，也就是「50年不變」走了一半，作中期回顧與展望的大日子，加上香港故宮文化博物館相信亦會同期開幕，預計中央領導人將到訪香港。

配合今年中國共產黨黨慶百年，明年7月1日從意義上亦算「第一個一百年」的閉幕節目，故特區在明年回歸慶典的保安安排方面，絕對不容絲毫差池，於是有更多由警隊出身的官員晉升特區最高層，自當更易理解。

▲ 警務人員出身的保安局局長李家超升任政務司司長，應會聚焦政府內部，尤其就公務員的紀律問題，進行即時改革。（資料圖片）