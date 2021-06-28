大灣區樓市 疫後新發展

國務院在2019年2月發表《粵港澳大灣區發展規劃綱要》至今已超過兩年。同年11月，中央政府公布了16項支持香港居民到大灣區內地發展的新措施，其中香港居民可以在住房和教育方面享有與大灣區內地居民同等待遇

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