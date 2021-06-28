大灣區樓市 疫後新發展 地產版 2021/06/28 分享： 國務院在2019年2月發表《粵港澳大灣區發展規劃綱要》至今已超過兩年。同年11月，中央政府公布了16項支持香港居民到大灣區內地發展的新措施，其中香港居民可以在住房和教育方面享有與大灣區內地居民同等待遇 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 王兆麒 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 佛山樓價較低水 港人置業商機 今日 佛山樓價較低水 港人置業商機 鼓勵港澳青年創業 疫後吸港人移居 今日 鼓勵港澳青年創業 疫後吸港人移居 你可能感興趣 佛山樓價較低水 港人置業商機 今日 01:00 佛山樓價較低水 港人置業商機 鼓勵港澳青年創業 疫後吸港人移居 今日 01:00 鼓勵港澳青年創業 疫後吸港人移居 最新專欄文章 更多 疫情緩和 樓價逼近新高 今日 疫情緩和 樓價逼近新高 香港可全勝於天下 2021/06/25 香港可全勝於天下 低息環境持續 套現轉按好時機 2021/06/24 低息環境持續 套現轉按好時機 短中長期措施 解決房屋問題 2021/06/23 短中長期措施 解決房屋問題 有水的池塘就有魚 2021/06/22 有水的池塘就有魚 疫情 中國 香港 大灣區 萊坊 人民幣 退休